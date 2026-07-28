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POSKLIZNUO SE /

Htio 'okinuti' fotografiju pa pao u smrt: Nijemac poginuo u slovenskim Alpama

Htio 'okinuti' fotografiju pa pao u smrt: Nijemac poginuo u slovenskim Alpama
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Foto: Manca Rozman/F.A.Bobo/PIXSELL/F./Ilustracija

Tijelo su u dolinu prevezli pripadnici GRS Mojstrana i dežurna posada HRZS-a helikopterom Slovenske policije

28.7.2026.
9:59
Dunja Stanković
Manca Rozman/F.A.Bobo/PIXSELL/F./Ilustracija
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Njemački turist (70) poginuo je u Julijanskim Alpama u Sloveniji početkom tjedna kada se poskliznuo i pao u 30 metara visoku provaliju. 

Tragedija se dogodila u ponedjeljak popodne. Policija je dojavu dobila oko 16 sati o nesreći u planinama na području rute preko Praga. 

Vjeruje se da je 70-godišnji planinar došao do ruba kako bi snimio fotografiju, prenosi 24Ur.com. Tada se poskliznuo, pao u provaliju i udario glavom. Glasnogovornik Policijske uprave Kranj Boštjan Repinc potvrdio je da je preminuo na licu mjesta od zadobivenih ozljeda. 

Kazao je kako je planinar imao svu potrebu opremu. 

Tijelo su u dolinu prevezli pripadnici GRS Mojstrana i dežurna posada HRZS-a helikopterom Slovenske policije. 

Policija je na mjestu tragedija dovršila očevid. Apelirala je na planinare da provjere uvjete na planini i prilagode turu svojim sposobnostima uz upozorenje da su uvjeti i dalje opasni. 

SlovenijaAlpeNesreĆaCrna Kronika
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