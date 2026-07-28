Htio 'okinuti' fotografiju pa pao u smrt: Nijemac poginuo u slovenskim Alpama

Njemački turist (70) poginuo je u Julijanskim Alpama u Sloveniji početkom tjedna kada se poskliznuo i pao u 30 metara visoku provaliju.

Tragedija se dogodila u ponedjeljak popodne. Policija je dojavu dobila oko 16 sati o nesreći u planinama na području rute preko Praga.

Vjeruje se da je 70-godišnji planinar došao do ruba kako bi snimio fotografiju, prenosi 24Ur.com. Tada se poskliznuo, pao u provaliju i udario glavom. Glasnogovornik Policijske uprave Kranj Boštjan Repinc potvrdio je da je preminuo na licu mjesta od zadobivenih ozljeda.

Kazao je kako je planinar imao svu potrebu opremu.

Tijelo su u dolinu prevezli pripadnici GRS Mojstrana i dežurna posada HRZS-a helikopterom Slovenske policije.

Policija je na mjestu tragedija dovršila očevid. Apelirala je na planinare da provjere uvjete na planini i prilagode turu svojim sposobnostima uz upozorenje da su uvjeti i dalje opasni.