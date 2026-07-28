Iran objavio uznemirujući tutorial: 'Kako ubiti Melaniju Trump'? 'Ovo je tek početak'

Prva dama Melania Trump i njezin sin Barron najnovije su mete iranske bolesne protuameričke propagande. Nova snimka iz Irana potiče pristaše islamskog režima na atentat na suprugu predsjednika Donalda Trumpa, piše NY Post.

Videozapis pod naslovom "Kako ubiti Melaniju Trump" prikazuje prvu damu u automobilskoj koloni i na raznim lokacijama u New Yorku, a pritom se čak navode i neke dizajnerske trgovine u kojima ona kupuje. U videu je navedeno da bi takvi odlasci u kupnju mogli biti "pogodni za akcije globalnih boraca za slobodu". Također je predložena uporaba nervnog bojnog otrova za trovanje odjeće koju bi prva dama mogla kupiti.

Bijela kuća i Tajna služba nisu još komentirali. Na kraju videosnimke prijeti se i 20-godišnjem Barronu Trumpu.

"Ovo je tek početak. Barron Trump, čekaj nas".

'Krv za krv'

I prva dama i Barron imaju stalnu zaštitu Tajne službe. Svi objekti u kojima borave Trumpovi - Bijela kuća, Trump Tower u New Yorku, golf-klub u Bedminsteru i imanje Mar-a-Lago na Floridi - pod strogim su mjerama osiguranja.

Predsjednikova obitelj je više puta meta napada od početka rata s Iranom. Prošli tjedan, diljem Teherana pojavili su se jumbo plakati na kojima se traži smrt predsjednika Trumpa i njegove obitelji, uključujući Melaniju i svu njegovu djecu: Dona Jr., Ivanku, Erica, Tiffany i Barrona.

"Krv za krv", pisalo je.

Melania Trump ovog mjeseca nije sudjelovala na mnogim javnim događanjima. Propustila je večeru Udruge dopisnika iz Bijele kuće održanu u petak navečer. Izvor blizak njoj rekao je za The Post da je došlo do preklapanja obveza.

Ostavio upute za slučaj svog atentata

Predsjednik Trump također se suočio s prijetnjama iz Irana i priznao da je njihova meta broj jedan, nakon što su u zajedničkoj operaciji SAD-a i Izraela eliminirani iranski vrhovni vođa i ključne figure režima.

Ranije ovog mjeseca, predsjednik je morao zamijeniti svoj novi zrakoplov Air Force One starijim modelom pri odlasku iz Turske, gdje je sudjelovao na sastanku NATO-a, upravo zbog iranskih prijetnji, izvijestio je New York Times. Rekao je za The Post da je ostavio upute za slučaj da Iran uspije u svojim planovima njegova atentata - te da će posljedice biti strašne.

"Već sam dugo na njihovom popisu. S time se suočavamo", rekao je. "Jedina stvar je što sam ostavio upute - ako se bilo što dogodi, da ih se doslovno bombardira razmjerima kakve nikada prije nisu vidjeli", dodao je.