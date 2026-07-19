Trump je isto na finalu SP-a - jedva da se vidi. Melania je s njim, a evo tko im pravi društvo

Američki predsjednik Donald Trump (80) stigao je na finale Svjetskog prvenstva između Argentine i Španjolske na stadionu MetLife u New Jerseyju te je postao prvi američki predsjednik koji je uživo pratio finale Mundijala. U društvu prve dame Melanije Trump (56) susreo se s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom i brojnim svjetskim dužnosnicima, a nakon utakmice zajedno će uručiti pobjednički pehar novom svjetskom prvaku. Zbog njegova dolaska sigurnosne mjere bile su podignute na najvišu razinu.

Trump je stigao na stadion kazavši kako nema favorita.

"Neću birati favorite. Znam samo da se ne bih kladio protiv Messija. On je sjajan. Predsjednik Argentine mi je dobar prijatelj, odradio je odličan posao. Ali ono što mogu reći jest da je teško kladiti se protiv Messija", rekao je Trump za Fox Sports neposredno prije utakmice.

Španjolska kraljevska kuća potvrdila je da su kralj Felipe VI., kraljica Letizia i njihove kćeri, princeza Leonor i infanta Sofija na utakmici, kao i španjolski premijer Pedro Sanchez.

Susret su pratile i brojne glumačke zvijezde, Tom Cruise, Kevin Hart, Julia Garner, Will Ferrell, Matt Damon, Timothee Chalamet...

Naravno, na tribinama su bili i brojni španjolski i argentinski nogometaš među kojima i Xavi, Andres Iniesta, David Villa, Fernando Hierro, Iker Casillas, Javier Zanetti, Mario Kempes, Diego Simeone, kao i Brazilci Ronaldo, Roberto Carlos, Talijani Fabio Capello, Alessandro Del Piero, te Fabio Cannavaro, naš Davor Šuker, Francuz Zinedine Zidane, španjolski tenisač Carlos Alcaraz, NFL zvijezda Tom Brady, američka skijašica Lindsey Vonn, NBA zvijezde Draymon Green i James Harden, tenisačica Serena Williams, Madona, Shakira...