Trump oduševljen SP-om, već ima i novi plan: 'Ovaj put izostavimo Meksiko i Kanadu'

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UGOSTIO INFANTINA /

Dok se New York priprema za finale Svjetskog nogometnog prvenstva, stadion je okružen dimom iz velikih požara koji bukte Kanadom i šire se prema SAD-u. Uz lošu kvalitetu zraka, meteorolozi upozoravaju i na snažne vjetrove, tuču, izolirana tornada te moguće poplave.

Situacija je izazvala reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je predložio da SAD ubuduće samostalno organizira Svjetsko prvenstvo.

'Ono što bi trebali učiniti jest ponovno kao domaćine izabrati SAD. Ovaj put izostavimo Meksiko i Kanadu', kaže Trump.

Trump je kritizirao posljedice kanadskih požara i najavio da bi troškove onečišćenja trebalo povezati s carinama prema Kanadi. Dok se stanovnici New Yorka prilagođavaju zagađenom zraku, FIFA je u Trump Toweru održala prijem uoči završnice turnira.

Novi veliki projekti

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pohvalio je ulogu SAD-a u organizaciji prvenstva.

'Ovo Svjetsko prvenstvo ne bi imalo ovako velik uspjeh bez Vas', kaže Infantino.

Infantino je poručio i da je ovo najveće prvenstvo u povijesti, s rekordnim brojem reprezentacija, milijunima navijača na stadionima i milijardama gledatelja pred ekranima.

'Ovo nije samo najveće Svjetsko prvenstvo svih vremena. Ovo je najveći ljudski, društveni i kulturni događaj kojem je čovječanstvo ikada svjedočilo', kaže.

Trump se osvrnuo i na nogometne teme, iako je ranije priznao da nije znao što znači crveni karton. Pohvalio je odnos s Infantinoom te otkrio da bi se buduća prvenstva mogla održati i u novim kombinacijama.

'Gianni je imao još jednu ideju. Rekao je da bismo Prvenstvo mogli organizirati zajedno u Kini i SAD-u. Dakle, Kina i SAD. Tako da imate kratke letove između utakmica', kaže Trump.

U FIFA-i tvrde da je aktualno prvenstvo premašilo sva očekivanja, a nakon američkog izdanja već se razmatraju novi veliki projekti.