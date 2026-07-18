Ugroženo finale SP-a? Hrvat u New Yorku: 'Prognoziraju i tornado'

U nedjelju je finale Svjetskog nogometnog prvenstva u New Yorku, a grad je jedan od najzagađenijih u svijetu zbog kanadskih šumskih požara.

Uz sve to, ni prognoza vremena nije baš optimistična. No, zasada nema odgode utakmice. Američki predsjednik Donald Trump, za kojeg je to Prvenstvo najveće i najbolje ikada održano, zaprijetio je Kanadi novim carinama zbog onečišćenja i dima koji prelazi granicu.

Prijete kiša, grmljavina i tornado

Dan uoči finala, trenutačnu situaciju sa zagađenim zrakom zbog kanadskih požara za RTL Danas komentirao je Denis Višković, Hrvat koji živi u New Yorku.

"Jako je toplo i zagušljivo, teško se diše i dosta ljudi žali na to i zrak. Veliki su požari u Kanadi i sve to putuje južnije do nas ovdje. Očekuju se velike kiše, grmljavina, a moguć je i tornado, kako ukazuju vremenske prognoze. Treba vidjeti što će se desiti preko noći, jer ako bude stvarno tako onda postoji mogućnost da se sutra ni ne održi utakmica. Baš na tom području gdje je stadion prognoziraju da će biti velike kiše, tornado i veliki vjetrovi", rekao je Višković.

Dodaje da su ljudi većinom kod kuće, kako i savjetuju na televiziji i radiju. "Primijetili smo da dosta ljudi nosi maske kao za vrijeme COVID-a i nekako svi iščekuju što će se desiti preko noći", ističe Višković koji od utakmice očekuje još jedan spektakl.