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KOMEMORACIJA /

U Mostaru se okupili pripadnici HOS-a. Stigao i Marko Skejo: Evo zbog čega

U Mostaru se okupili pripadnici HOS-a. Stigao i Marko Skejo: Evo zbog čega
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
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U Kruševu kod Mostara danas je obilježena 34. obljetnica pogibije zapovjednika HOS-a u Hercegovini Blaža Kraljevića i osmorice pripadnika njegove pratnje. Na komemoraciji su se okupili članovi obitelji, suborci i brojni drugi sudionici, među kojima i Marko Skejo.

Kraljević i osmorica pripadnika HOS-a ubijeni su 9. kolovoza 1992. godine, a slučaj ni nakon 34 godine nije dobio konačan pravosudni epilog. Na današnjoj komemoraciji najavljeno je i pokretanje novog sudskog postupka.

Kako je izgledala komemoracija u Kruševu, pogledajte u našoj galeriji.

 

 

9.8.2026.
13:22
Hot.hr
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Marko SkejoKomemoracijaHosMostar
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