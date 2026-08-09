U Mostaru se okupili pripadnici HOS-a. Stigao i Marko Skejo: Evo zbog čega

U Kruševu kod Mostara danas je obilježena 34. obljetnica pogibije zapovjednika HOS-a u Hercegovini Blaža Kraljevića i osmorice pripadnika njegove pratnje. Na komemoraciji su se okupili članovi obitelji, suborci i brojni drugi sudionici, među kojima i Marko Skejo.

Kraljević i osmorica pripadnika HOS-a ubijeni su 9. kolovoza 1992. godine, a slučaj ni nakon 34 godine nije dobio konačan pravosudni epilog. Na današnjoj komemoraciji najavljeno je i pokretanje novog sudskog postupka.

Kako je izgledala komemoracija u Kruševu, pogledajte u našoj galeriji.