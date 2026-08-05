Skejo i HOS-ovci usred Knina pjevali ustašku budnicu: Ima i snimka, ali su je obrisali

Bivši zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo snimljen je nakon današnjeg obilježavanja 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu kako u restoranu pjeva pjesmu "Evo zore, evo dana", poznatu i kao "Jure i Boban".

Snimka je objavljena na Facebook stranici HOS – Hrvatske obrambene snage, a prikazuje Skeju kako pjeva pjesmu koja veliča ustaške zapovjednike Juru Francetića i Rafaela Bobana te sadrži stihove povezane s ustaškim pokretom i pozdrav "Za dom spremni". Snimka je naknadno maknuta s profila.

Skejo je ranije tijekom dana s nekolicinom bivših pripadnika HOS-a položio vijenac kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja '95 u Kninu, nakon čega je tri puta uzviknuo "Za dom spremni". Isti pozdrav tijekom svojeg okupljanja u Kninu uzvikivali su i Dražen Keleminec te njegovi pristaše.

Tko su bili Jure Francetić i Rafael Boban?

Pjesma "Evo zore, evo dana" odnosi se na Juru Francetića i Rafaela Bobana, zapovjednike ustaške Crne legije, postrojbe koja je djelovala tijekom Drugog svjetskog rata u sastavu ustaške vojnice.

Jure Francetić rođen je 1912. godine kod Otočca, a tijekom 1930-ih djelovao je u emigrantskim krugovima ustaškog pokreta. Nakon uspostave Nezavisne Države Hrvatske 1941. godine imenovan je povjerenikom za Bosnu, a potom je sudjelovao u osnivanju Crne legije, jedne od najpoznatijih ustaških postrojbi.

Crna legija djelovala je prvenstveno na području Bosne i istočne Hrvatske, a tijekom rata njezine su postrojbe počinile brojne zločine nad civilnim stanovništvom, osobito nad Srbima, Židovima i političkim protivnicima ustaškog režima. Francetić je imao važnu ulogu u ustaškoj hijerarhiji, a poginuo je krajem 1942. godine nakon što je njegov avion prisilno sletio kod Slunja.

Rafael Boban rođen je u Hercegovini, a prije i tijekom Drugog svjetskog rata bio je povezan s ustaškim pokretom. Bio je zamjenik Jure Francetića na čelu Crne legije, a nakon Francetićeve smrti preuzeo je zapovjedne dužnosti u drugim ustaškim postrojbama.

I Boban se povezuje s represijom i ratnim zločinima ustaških jedinica tijekom Drugog svjetskog rata. Nakon završetka rata nestao je, a o njegovoj sudbini postoje različite pretpostavke. U javnosti se najčešće spominju navodi da je izbjegao u Južnu Ameriku.

Njihova imena danas se najčešće pojavljuju upravo kroz pjesmu "Evo zore, evo dana", ali i u raspravama o korištenju simbola i pozdrava povezanih s ustaškim pokretom, koji zbog povijesne uloge tog režima izazivaju snažne podjele i prijepore u hrvatskom društvu.

Skejo je i ranije privlačio pozornost javnosti svojim istupima vezanim uz HOS i korištenje pozdrava "Za dom spremni". IX. bojna HOS-a nosi naziv "Rafael Boban", po kojemu je dobila ime tijekom Domovinskog rata.