Josip čuva beretku iz Oluje, on je bio među 11 veličanstvenih: 'Borim se da suza ne krene'

Podizanje zastave na Kninskoj tvrđavi ima posebno značenje na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te na obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja.

Taj čin posebno je emotivan za one koji su sudjelovali u Oluji jer je upravo podizanje zastave, nakon oslobađanja Knina, bio vrhunac trenutka kada su se branitelji popeli na tvrđavu, skinuli zastavu SAO Krajine i podigli hrvatsku trobojnicu.

Danas u podizanju trobojnice uglavnom imaju čast sudjelovati veterani Domovinskog rata, ali i članovi obitelji poginulih, nestalih i stradalih hrvatskih branitelja. Među njima su najčešće udovice, djeca i roditelji poginulih branitelja.

Ove godine među onima koji su imali čast podignuti hrvatsku zastavu bio je Josip Adžić, veteran 4. gardijske brigade i 72. bojne Vojne policije te hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata.

Podijelio je kako se osjećao danas kada je držao zastavu u rukama koja se podigla na Kninskoj tvrđavi.

„To je bio poseban trenutak. Bila mi je čast što sam danas bio jedan od jedanaest veličanstvenih koji su podigli barjak na Kninskoj tvrđavi i to je za mene jedan od najemotivnijih trenutaka u mom životu“, rekao nam je.

Potekla je i suza.

„I sad se suzdržavam da ne potekne. Borim se s tim, ali emocije su takve. Sjetim se svojih poginulih kolega koji su dali život i danas smo ovdje zbog njih“, rekao je emotivno.

Trenutak kada je počela akcija

I sam je sudjelovao u Oluji. Borbena linija bila je duga 700 kilometara, a prisjetio se i gdje se nalazio kada je operacija započela.

„Moj vod iz Zadra, Treća satnija Zadar 72. bojne Vojne policije, išao je u pravcu Benkovca. Upravo nas je u Benkovcu zatekla radosna vijest da je Knin oslobođen“, prisjetio se.

Kaže kako su prije velikih akcija vojnicima u skladištu dijelili cigarete i druge potrepštine.

„Odmah smo znali da se nešto događa. U četiri ujutro krenuo je napad, a u ranim jutarnjim satima naša artiljerija počela je tući po neprijateljskim linijama. Dalje je sve poznato“, rekao nam je.

I 31 godinu nakon toga emocije su i dalje snažne, a sjećanja svježa kao da se sve dogodilo jučer.

„Brzo je to sve prošlo, i ova beretka za na mojoj glavi ima toliko godina. Brzo je prošlo“, rekao je