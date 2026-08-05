Šuta o Splitu kao 'party destinaciji': 'Drugačije vidimo turizam, trebat će vrijeme'

Unatoč crvenom upozorenju DHMZ-a zbog iznimno visokih temperatura i toplinskog vala, večerašnja proslava Dana pobjede u Splitu održava se prema planu. Program na splitskoj Rivi počinje nešto kasnije, a veći broj domaćih i turista očekuje se od 21.30 sati, kada na pozornicu stiže Prljavo kazalište.

Koncert jednog od najpoznatijih hrvatskih bendova bit će središnji dio večeri, a slavlje će dodatno uveličati tradicionalni vatromet s Gata svetog Nikole u 22.30 sati.

Glavni organizator proslave Dana pobjede u Splitu je gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je istaknuo važnost obilježavanja ovog dana.

“Mislim da je to trenutak ponosa, trenutak kada slavimo demokraciju i slobodu. Zahvala hrvatskim braniteljima i pobjeda koja je u tom trenutku bila potrebna da imamo cjelovit prostor slobodan i da na temelju svega onoga što nam je ostavljeno gradimo Hrvatsku koja je uključiva, koja je bez podjela, koja ima kulturu dijaloga koja je jako bitna i da na taj način za nove generacije osiguravamo bolju budućnost”, rekao je Šuta.

Šuta otkrio koja pjesma od Prljavaca mu je najomiljenija

Šuta je rekao kako je za večeras pripremljen i zabavni program, a kao glavne zvijezde večeri izdvojio je Prljavo kazalište.

“Ovdje večeras smo pripremili također jednu dobru zabavu. Prljavo kazalište, jedan od po meni najboljih koncerata i želimo da naši građani uživaju”, rekao je splitski gradonačelnik.

Na pitanje hoće li ostati na koncertu i ima li omiljenu pjesmu Prljavog kazališta, Šuta je odgovorio kako mu je prva na pamet pala “Uzalud vam trud svirači”.

“Evo, sad mi je prva pala na pamet, ali svakako jedan lijep trenutak i želim da ljudi sa mnom uživaju”, rekao je.

Obilježavanje Oluje u Splitu

Šuta je podsjetio kako je sudjelovao i na obilježavanju u Kninu, a dan ranije u Splitu je održan svečani mimohod.

“Danas sam bio i u Kninu i jučer smo ovdje imali mimohod, svečanu proslavu. Nastavljamo i mislim da su to vrijednosti koje moramo njegovati i do kojih moramo držati”, poručio je.

Govoreći o turistima i njihovom doživljaju Splita tijekom obilježavanja Dana pobjede, Šuta se osvrnuo i na činjenicu da dio stranih gostiju grad doživljava prvenstveno kao destinaciju zabave i partijanja.

“Jučer naš mimohod i proslava također su bili i na hrvatskom i na engleskom jeziku i mi smo željeli upoznati sve posjetitelje i sve goste u gradu Splitu što se ovdje događa, što slavimo i da upoznaju našu povijest”, rekao je.

Plan upravljanja turizmom u Splitu

Istaknuo je kako Grad Split mijenja plan upravljanja destinacijom te kako je svjestan izazova s kojima se grad suočava.

“Upravo smo donijeli i odluku koja sada stupa na snagu o zabrani, odnosno reguliranju prodaje alkohola od 21 do 6 sati ujutro, ali isto tako što se tiče upravljanja destinacijom. Drugačije vidimo turizam, trebat će vrijeme, ali želimo ispraviti neke stvari koje su u prošlosti možda krivo rađene”, rekao je Šuta.

Dodao je kako Split u budućnosti želi razvijati drugačiji model turizma.

“Ne mislim sad unazad kraći period, nego dugoročno. Mi nismo kao grad imali jasnu strategiju. Turizam se dogodio i potrebne su određene preinake”, zaključio je splitski gradonačelnik.