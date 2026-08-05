Pregovori se zakomplicirali: Alonso od Aston Martina traži potez koji bi sve promijenio

Fernando Alonso još nije donio konačnu odluku o svojoj budućnosti u Formuli 1, ali pregovori s Aston Martinom navodno su ušli u osjetljivu fazu. Dvostruki svjetski prvak spreman je ostati u momčadi i nakon 2026. godine, no za novi ugovor traži znatno bolje financijske uvjete.

Prema navodima stručnjaka za poslovnu stranu Formule 1 Marca Limachera, Alonso želi povećanje godišnje plaće s aktualnih 30 milijuna eura na 40 milijuna. Riječ je o povećanju od približno 33 posto, a Španjolac bi se u tom slučaju obvezao nastupati za Aston Martin do kraja sezone 2028.

Alonsov trenutačni ugovor istječe na kraju ove sezone, iako postoje različite informacije o mogućim opcijama za nastavak suradnje. Aston Martin posljednji mu je put produljio ugovor 2023. godine, kada je dogovoren ostanak najmanje do kraja 2026.

Komentator David Croft ranije je tvrdio da Alonsov ugovor zapravo uključuje mogućnosti suradnje sve do 2029. godine, bilo u ulozi vozača ili ambasadora momčadi. Sam Alonso tijekom Velike nagrade Mađarske otkrio je da ima mogućnost ostanka i 2027. ako odluči nastaviti voziti.

Ipak, umirovljenje nakon završetka sezone 2026. još uvijek nije isključeno. Alonso će tada imati 45 godina, ali svojim nastupima i dalje pokazuje da se može natjecati na najvišoj razini.

Aston Martin se istodobno suočava i s mogućnošću njegova odlaska. Kao potencijalna opcija ponovno se spominje Alpine, momčad iz koje je Alonso 2023. prešao u Silverstone. Navodno su u francuskoj momčadi ubrzali razgovore sa Španjolcem, posebno zato što pozicija Franca Colapinta nije potpuno sigurna.

Alpine je, prema dostupnim informacijama, i dalje zainteresiran za povratak bivšeg prvaka unatoč tome što Alonso ima mogućnost nastavka suradnje s Aston Martinom.

Odluka će u konačnici ovisiti o tome hoće li momčad iz Silverstonea pristati na njegove financijske zahtjeve. Prihvati li Aston Martin godišnju plaću od 40 milijuna eura, Alonso bi bio spreman nastaviti voziti najmanje još dvije sezone i ostati dio projekta koji bi momčad trebao približiti samom vrhu Formule 1.