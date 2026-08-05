Alarm u Aston Martinu: 'Znali smo da nismo konkurentni, ali ovo nismo očekivali'

Uoči velike tehničke promjene u Formuli 1 očekivanja od Aston Martina bila su iznimno visoka. Momčad iz Silverstonea raspolagala je modernom tvornicom, angažirala legendarnog dizajnera Adriana Neweyja i započela tvorničku suradnju s Hondom, zbog čega se činilo da su ispunjeni svi preduvjeti za ozbiljan rezultatski iskorak.

Takva bi se očekivanja dugoročno još mogla ostvariti, ali početak nove ere pokazao se znatno težim nego što se u momčadi predviđalo. Mike Krack nedavno je priznao da Aston Martin uoči ljetne stanke praktički nije bio konkurentan, ponajprije zato što je zaostatak za novom momčadi Cadillaca iznosio približno jednu sekundu po krugu.

O problemima je u razgovoru za Motorsport govorio i predstavnik Honde Tetsushi Orihara, koji je priznao da su se prvi znakovi ozbiljnih poteškoća pojavili još početkom godine.

„U siječnju smo shvatili da naše performanse i pouzdanost neće biti na konkurentnoj razini. Kada smo počeli voziti u Barceloni, postalo je jasno da smo znatno sporiji od ostalih proizvođača. Uz to smo otkrili i određene probleme s baterijom“, rekao je Orihara.

Problemi s baterijskim sustavom dodatno su zakomplicirali razvoj novog pogonskog sklopa. Honda i Aston Martin zbog njih su izgubili dragocjeno vrijeme na stazi tijekom zimskih testiranja, što je bilo posebno neugodno u trenutku kada su morali prikupiti što više podataka kako bi nadoknadili zaostatak za konkurencijom.

„Već smo početkom godine shvatili da nismo u dobroj poziciji. Krajem prošle godine vidjeli smo da nismo dovoljno konkurentni, ali nismo očekivali da će situacija biti toliko loša“, priznao je Orihara.

Velike promjene na svim dijelovima pogonske jedinice

Novi tehnički pravilnik donio je velike promjene u gotovo svim dijelovima pogonskog sklopa, zbog čega je Hondinim inženjerima bilo teško izdvojiti samo jedno područje kao glavni izvor problema.

Posebno je porasla važnost električnog dijela pogonske jedinice. Snaga sustava MGU-K povećana je sa 120 na približno 350 kilovata, što predstavlja jedan od najvećih tehničkih izazova novog pravilnika.

„Teško je reći koja je komponenta najzahtjevnija jer se ovim pravilnikom gotovo sve promijenilo. Primjerice, snaga MGU-K sustava povećana je sa 120 na 350 kilovata. To je golema promjena“, objasnio je Orihara.

Promjene nisu zahvatile samo električni sustav. Izmijenjena su i pravila vezana uz motor s unutarnjim izgaranjem, uključujući protok goriva, pa je Honda istodobno morala prilagoditi velik broj međusobno povezanih sustava.

„Promijenjen je i protok goriva na strani motora s unutarnjim izgaranjem. Najveći izazov za Hondu zapravo je kombinacija velikog broja promjena koje su se dogodile u isto vrijeme“, zaključio je Orihara.

Aston Martin i Honda tako su novu tehničku eru započeli daleko od razine kojoj su se nadali. Iako momčad raspolaže snažnom infrastrukturom i vrhunskim stručnjacima, dosadašnji razvoj pokazao je da će za približavanje vodećima biti potrebno znatno više vremena i rada nego što se prvotno očekivalo.