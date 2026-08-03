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Formula 1 ruši rekorde: Velika nagrada SAD-a očekuje povijesnu posjetu

Formula 1 ruši rekorde: Velika nagrada SAD-a očekuje povijesnu posjetu
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Foto: Ken Murray/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Utrka u Austinu na rasporedu je 25. listopada i bit će 18. utrka ovosezonskog prvenstva.

3.8.2026.
15:20
Sportski.net
Ken Murray/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
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Nakon Velike nagrade Mađarske Formula 1 otišla je na ljetnu stanku, a vratit će se 21. kolovoza kada će se voziti Velika nagrada Nizozemske.

Nakon nje slijede još četiri utrke prije nego što karavana početkom listopada sleti u američki Austin, koji očekuje rekordnu posjetu unatoč kritikama dijela navijača i vozača na račun novih pravila u Formuli 1.

"To ove godine nije utjecalo na prodaju ulaznica", rekao je promotor utrke Bobby Epstein novinarima, prenosi Reuters.

"Zapravo smo na putu prema rekordnoj godini. Potražnja je golema i lako bismo mogli nadmašiti prošlogodišnji rekord. Mislim da su mnogi naši navijači jednako veliki ljubitelji našeg događaja koliko i samog sporta, pa su dio tih kritika vjerojatno očekivane reakcije koje prate godinu u kojoj dolazi do velikih promjena pravila.

Takvih će reakcija uvijek biti, ali s vremenom će se situacija smiriti. Mislim da je većina navijača toga svjesna. Ono što mi vidimo jest golemo zanimanje za utrku, zbog čega nisam pretjerano usredotočen na pravila i propise koji utječu na samo natjecanje", rekao je Epstein i dodao kako bi poboljšanja prometne infrastrukture i izgradnja dodatnih prometnih traka, koje će olakšati dolazak i odlazak sa staze, mogla omogućiti dolazak dodatnih 15.000 do 30.000 posjetitelja dnevno.

Formula 1 je ranije objavila da je čak šest od dosadašnjih 11 utrka ove sezone zabilježilo rekordnu posjećenost, a utrka na stazi Circuit of the Americas trebala bi biti još jedna kojoj će to "poći za rukom".

Utrka u Austinu na rasporedu je 25. listopada i bit će 18. utrka ovosezonskog prvenstva.

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