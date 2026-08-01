Bivši šef F1 momčadi bacio pravu bombu: 'George Russell već traži nove prilike'

Guenther Steiner, bivši šef Haasove momčadi u Formuli 1, smatra da George Russell već razmatra svoju budućnost izvan Mercedesa. Prema njegovu mišljenju, britanski vozač mogao bi ozbiljno razmišljati o prelasku u Audi od sezone 2028., kada njemački proizvođač planira biti jedan od glavnih konkurenata za sam vrh Formule 1.

Iako Russell i dalje ima mjesto u Mercedesu, posljednjih mjeseci sve se češće govori o njegovoj budućnosti. Dodatnu pozornost privukao je izvanredan uspon njegova momčadskog kolege Kimija Antonellija. Mladi Talijan nakon uzastopnih pobjeda u Kini i Japanu postao je najmlađi vozač u povijesti koji je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva, a uoči ljetne stanke nalazi se na prvom mjestu s 219 bodova. Iza njega slijede Lewis Hamilton sa 169 i George Russell sa 160 bodova.

Gostujući u podcastu The Red Flags Podcast, Steiner je istaknuo kako bi upravo nova situacija unutar Mercedesa mogla natjerati Russella da razmisli o drugim opcijama.

Osim što se mora nositi s Antonellijevim usponom, dodatni pritisak stvaraju i sve glasnije špekulacije koje četverostrukog svjetskog prvaka Maxa Verstappena povezuju s mogućim dolaskom u Mercedes u budućnosti.

Iako je prvi čovjek Mercedesa Toto Wolff više puta izjavio da želi zadržati sadašnju vozačku postavu i nakon 2027. godine, a Russell je naglasio kako ostaje potpuno predan momčadi, Steiner smatra da bi britanski vozač mogao gledati i prema Audiju.

"Velik je interes vozača za Audi od 2028. godine. Za sljedeću sezonu njihova je vozačka postava praktički definirana, ali od 2028. mogla bi se otvoriti prilika. To je vrlo zanimljiv projekt jer rade odličan posao i čini se da sve ide prema planu. Sigurno će biti mnogo kandidata, Carlos Sainz svakako, ali mislim da i George već razmatra druge opcije. Sada je uz Kimija i ne želi cijelu karijeru ostati u istoj situaciji. Zato traži nove prilike", rekao je Steiner.

Audi je početkom 2026. godine dovršio potpuno preuzimanje Saubera te započeo novu eru u Formuli 1. Na čelne pozicije stigli su Mattia Binotto i bivši sportski direktor Red Bulla Jonathan Wheatley, dok razvoj vlastite pogonske jedinice traje još od 2022. godine.

Uz snažnu financijsku i tehničku podršku Volkswagen Grupe, Audi želi izgraditi momčad sposobnu boriti se za naslove svjetskog prvaka, zbog čega se već sada smatra jednom od najprivlačnijih destinacija za vozače koji razmišljaju o dugoročnim planovima u Formuli 1.