Perez otvorio dušu i otkrio tajnu Verstappenove dominacije: 'To može jako malo vozača'

Sergio Perez tijekom četiri sezone provedene uz Maxa Verstappena u Red Bullu nije osvojio naslov svjetskog prvaka, ali tvrdi da je iz tog razdoblja izvukao vrijednu lekciju koja ga je učinila boljim vozačem. Meksikanac smatra kako mu je upravo svakodnevni rad uz četverostrukog prvaka svijeta pomogao da napreduje, ne samo za upravljačem, nego i u načinu na koji vodi momčad.

Gostujući u podcastu High Performance, Perez je govorio o razdoblju koje je od 2021. do 2024. proveo u Red Bullu te je otkrio kako je iz prve ruke imao priliku promatrati Verstappenov način rada. Iako je ranije isticao da je momčad bila u potpunosti usmjerena prema Nizozemcu, što je na kraju pridonijelo njegovu odlasku iz momčadi, ovaj put naglasio je koliko je naučio od svog bivšeg timskog kolege.

"Biti četiri godine uz Maxa bilo je posebno iskustvo. On je pokretačka snaga momčadi. Iako ima svu podršku koju jedan vozač može poželjeti, Max je iznimno kompletan vozač i snažna osobnost u svakom segmentu," rekao je Perez.

Meksikanac je posebno istaknuo Verstappenove liderske sposobnosti, smatrajući da upravo one čine razliku u odnosu na većinu vozača u Formuli 1.

"Od njega sam naučio kako voditi momčad. Max je pravi lider koji sve oko sebe tjera da budu bolji. Točno zna što mu je potrebno da bude brz i vrlo jasno prepoznaje gdje postoje nedostaci. Osim toga, nevjerojatno je predan radu. Gledati to iz prve ruke tijekom četiri godine, u različitim bolidima, definitivno me učinilo boljim vozačem," objasnio je.

Perez smatra da je Verstappenova najveća kvaliteta sposobnost usmjeravanja razvoja bolida i jasna komunikacija s inženjerima, nešto što, prema njegovim riječima, posjeduje vrlo mali broj vozača.

"Nije mnogo vozača sposobno usmjeriti momčad u pravom smjeru. On vrlo precizno može objasniti gdje nam nedostaje performansi i kako doći do rješenja. To je nešto uistinu posebno i jedna od najvažnijih stvari koje sam naučio od njega," dodao je.

Perez je na kraju sezone 2024. napustio Red Bull, a za sezonu 2025. na njegovom je mjestu priliku dobio Liam Lawson. Nakon jednogodišnje stanke Meksikanac se vratio u Formulu 1 potpisom za novu momčad Cadillac, no prva polovica sezone nije donijela željene rezultate te se trenutačno nalazi na 22. mjestu ukupnog poretka vozača.