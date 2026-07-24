Poznat je datum Ronaldovog oproštaja od reprezentacije Portugala

Cristiano Ronaldo s Portugalom je ispao u osmini finala Svjetskog prvenstva od Španjolske nakon što su u rundi prije izbacili Hrvatsku s 2-1.

Nakon portugalskog ispadanja klupu je napustio Roberto Martinez, a pojavila su se pitanja oko Cristiana Ronalda, je li odigrao svoju posljednju utakmicu u portugalskom dresu? Stigao je odgovor. Ako je vjerovati sportskom novinaru Mohammedu Awaadu, Ronaldo će odigrati još jednu utakmicu.

Awaad se poziva na portugalskog agenta koji mu je otkrio kako će se Cristiano Ronaldo od portugalske reprezentacije oprostiti na utakmici Lige nacija protiv Walesa 24. rujna. Oproštaj će biti na stadionu Jose Alvalade, stadionu Sportinga gdje je Ronaldo započeo svoju seniorsku karijeru.

Ta utakmica bit će prva za novog izbornika Portugala Jorgea Jesusa koji je zamijenio Martineza i potpisao četverogodišnji ugovor. Ako se povuče nakon nadolazeće utakmice protiv Walesa, Ronaldo će svoju reprezentativnu karijeru zaključiti s rekordnim učinkom. Upisao je 233 nastupa i postigao 146 pogodaka za Portugal, čime je postao igrač s najviše nastupa i najbolji strijelac u povijesti reprezentativnog nogometa.

Njegova impresivna kolekcija trofeja s reprezentacijom uključuje naslov europskog prvaka osvojen 2016. godine te dva naslova pobjednika UEFA Lige nacija, osvojena 2019. i 2025. godine. Iako Ronaldo sada ima 41 godinu, vezan je ugovorom za Al-Nassr do ljeta 2027. gdje nastavlja loviti nove uspjehe na klupskoj razini.