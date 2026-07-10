Suigrači namjerno sabotirali Cristiana Ronalda na Mundijalu? Pojavile se šokantne optužbe

Bivši francuski nogometaš Youri Djorkaeff izjavio je da smatra da su portugalski reprezentativci namjerno sabotirali prvu zvijezdu u svojoj momčadi, Cristiana Ronalda (41), na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Djorkaeff je svoju tvrdnju iznio u gostovanju u emisiji na francuskom radiju RMC.

"Ako povedete Cristiana Ronalda, momčad mora igrati za njega, a to uopće nije bio slučaj. Imao sam dojam da ga je vlastita momčad bojkotirala", rekao je i dodao:

"Svi znamo Cristiana. On igra na isti način već 40 godina. Što su ljudi očekivali - da će se odjednom promijeniti? Ili ga ne zovete, ili ga ne stavljate na teren. Ali ako to učinite, onda morate graditi momčad oko njega".

🗣️ Youri Djorkaeff: "Si tu prends Cristiano Ronaldo, il faut que l'équipe joue pour Cristiano Ronaldo, et ça n'a pas été le cas du tout. On sent qu'il a été boycotté par sa propre équipe. Il n'a pas été servi, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Soit tu ne le… pic.twitter.com/wU71FqkYDG — After Foot RMC (@AfterRMC) July 9, 2026

Portugal je svoj put na Svjetskom prvenstvu završio u osmini finala, gdje ga je pobijedila Španjolska 1:0