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'ŠTO SU OČEKIVALI?' /

Suigrači namjerno sabotirali Cristiana Ronalda na Mundijalu? Pojavile se šokantne optužbe

Suigrači namjerno sabotirali Cristiana Ronalda na Mundijalu? Pojavile se šokantne optužbe
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Foto: Joao Bravo/Sports Press Photo/imago sportfotodienst/Profimedia

Portugal je na ovogodišnjem Mundialu stigao (samo) do osmine finale

10.7.2026.
14:50
M.G.
Joao Bravo/Sports Press Photo/imago sportfotodienst/Profimedia
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Bivši francuski nogometaš Youri Djorkaeff izjavio je da smatra da su portugalski reprezentativci namjerno sabotirali prvu zvijezdu u svojoj momčadi, Cristiana Ronalda (41), na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Djorkaeff je svoju tvrdnju iznio u gostovanju u emisiji na francuskom radiju RMC.

"Ako povedete Cristiana Ronalda, momčad mora igrati za njega, a to uopće nije bio slučaj. Imao sam dojam da ga je vlastita momčad bojkotirala", rekao je i dodao:

"Svi znamo Cristiana. On igra na isti način već 40 godina. Što su ljudi očekivali - da će se odjednom promijeniti? Ili ga ne zovete, ili ga ne stavljate na teren. Ali ako to učinite, onda morate graditi momčad oko njega".

Portugal je svoj put na Svjetskom prvenstvu završio u osmini finala, gdje ga je pobijedila Španjolska 1:0

Cristiano RonaldoPortugalSvjetsko Prvenstvo 2026.Sabotaža
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