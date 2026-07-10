Suigrači namjerno sabotirali Cristiana Ronalda na Mundijalu? Pojavile se šokantne optužbe
Portugal je na ovogodišnjem Mundialu stigao (samo) do osmine finale
Bivši francuski nogometaš Youri Djorkaeff izjavio je da smatra da su portugalski reprezentativci namjerno sabotirali prvu zvijezdu u svojoj momčadi, Cristiana Ronalda (41), na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.
Djorkaeff je svoju tvrdnju iznio u gostovanju u emisiji na francuskom radiju RMC.
"Ako povedete Cristiana Ronalda, momčad mora igrati za njega, a to uopće nije bio slučaj. Imao sam dojam da ga je vlastita momčad bojkotirala", rekao je i dodao:
"Svi znamo Cristiana. On igra na isti način već 40 godina. Što su ljudi očekivali - da će se odjednom promijeniti? Ili ga ne zovete, ili ga ne stavljate na teren. Ali ako to učinite, onda morate graditi momčad oko njega".
Portugal je svoj put na Svjetskom prvenstvu završio u osmini finala, gdje ga je pobijedila Španjolska 1:0