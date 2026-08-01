Policija objavila detalje nesreće na A1: Mađar (58) se motorom zabio u prijatelja

Zagrebačka policija objavila je detalje prometne nesreće koja se u petak ujutro dogodila na autocesti A1, a u kojoj je smrtno stradao 58-godišnji državljanin Mađarske.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila oko 9.50 sati na dionici između čvora Lučko i Donje Zdenčine. Muškarac je upravljao motociklom marke Suzuki mađarskih registracijskih oznaka te se kretao lijevom prometnom trakom u organiziranoj koloni od četiri motociklista, svi državljani Mađarske, u smjeru jugozapada.

Dolaskom do 11. kilometra, iz zasad neutvrđenog razloga, naletio je na motocikl kojim je ispred njega upravljao njegov 59-godišnji prijatelj. U tom trenutku skupina motociklista usporavala je zbog gustog prometa ispred sebe.

Čekao se helikopter

Zbog nesreće i pružanja hitne medicinske pomoći promet na autocesti A1 prema Karlovcu privremeno je bio obustavljen kako bi se na mjesto događaja mogao prizemljiti helikopter Hitne medicinske pomoći.

Promet je za vrijeme intervencije bio preusmjeren na državnu cestu D1, odnosno Staru karlovačku cestu.

Policija navodi kako postoji sumnja da je u ovom slučaju smrt nastupila zbog zdravstvenih razloga te se kriminalističko istraživanje nastavlja u tom smjeru. Tijelo preminulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije i utvrđivanja točnog uzroka smrti.