Zatvorena autocesta u smjeru mora zbog teške nesreće: Na A1 sletio helikopter

Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, autocesta A1 prema jugu zatvorena je u potpunosti zbog prometne nesreće na 11. kilometru. Naime, došlo je do pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna je osoba ozlijeđena, a liječnička pomoć trenutačno joj se pruža na mjestu događaja. Iz policije su dodali da se čekao helikopter kako bi je prevezao u bolnicu.

Alternativni pravci su preko ceste D1, odnosno Stare karlovačke ili preko Novog Zagreba odnosno do Brezovice.

Nešto ranije, također na A1, oko 8.30 sati, vozilo se kretalo u suprotnom smjeru iz smjera Jastrebarskog prema Lučkom. udario je u drugo vozilo, potvrdili su nam iz policije. Srećom, nije bilo ozlijeđenih. Nije bilo ni zastoja u prometu.

Povećana gustoća prometa

Na stranicama HAK-a stoji kako je pojačan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, ﻿pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Zbog prometne nesreće (11. km) prekinut je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora (kolona je od naplate Lučko) - vozači mogu koristiti državnu cestu DC1 na dionici Lučko-Donja Zdenčina. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera.

Na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja.

Gužve i na Bajakovu

Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, na 18. km u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine

Požar na vozilu na 155. km između čvora Perušić i čvora Otočac na kolniku u smjeru Zagreba - vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h﻿. Kod čvora Vodice i čvora Benkovac, između 300. km i 299. km, na kolniku u smjeru Zagreba - promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h zbog rasutog tereta.

Kolona na A2 u smjeru Zagreba je oko 3 kilometra. Između čvora Lučko i Sveta Nedelja na A3 vozi se usporeno u oba smjera.

Na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije, kolona je oko 6 km.