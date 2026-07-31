Zatvorena autocesta u smjeru mora zbog teške nesreće: Na A1 sletio helikopter
Alternativni pravci su preko ceste D1, odnosno Stare karlovačke ili preko Novog Zagreba odnosno do Brezovice
Kako su nam potvrdili iz PU zagrebačke, autocesta A1 prema jugu zatvorena je u potpunosti zbog prometne nesreće na 11. kilometru. Naime, došlo je do pada motocikla na kojem su bile dvije osobe. Jedna je osoba ozlijeđena, a liječnička pomoć trenutačno joj se pruža na mjestu događaja. Iz policije su dodali da se čekao helikopter kako bi je prevezao u bolnicu.
Alternativni pravci su preko ceste D1, odnosno Stare karlovačke ili preko Novog Zagreba odnosno do Brezovice.
Nešto ranije, također na A1, oko 8.30 sati, vozilo se kretalo u suprotnom smjeru iz smjera Jastrebarskog prema Lučkom. udario je u drugo vozilo, potvrdili su nam iz policije. Srećom, nije bilo ozlijeđenih. Nije bilo ni zastoja u prometu.
Povećana gustoća prometa
Na stranicama HAK-a stoji kako je pojačan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
Zbog prometne nesreće (11. km) prekinut je promet između naplate Lučko i čvora Donja Zdenčina u smjeru mora (kolona je od naplate Lučko) - vozači mogu koristiti državnu cestu DC1 na dionici Lučko-Donja Zdenčina. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera.
Na naplatama Lučko i Demerje u oba smjera nema dužih čekanja.
Gužve i na Bajakovu
Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu s povremenim zastojima. Zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Donja Zdenčina, na 18. km u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine
Požar na vozilu na 155. km između čvora Perušić i čvora Otočac na kolniku u smjeru Zagreba - vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Kod čvora Vodice i čvora Benkovac, između 300. km i 299. km, na kolniku u smjeru Zagreba - promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h zbog rasutog tereta.
Kolona na A2 u smjeru Zagreba je oko 3 kilometra. Između čvora Lučko i Sveta Nedelja na A3 vozi se usporeno u oba smjera.
Na graničnom prijelazu Bajakovo u smjeru Srbije, kolona je oko 6 km.