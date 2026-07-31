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PRVI PUT U SRBIJI /

Dana White odgovorio na direktno pitanje o dolasku Soldića u UFC

Dana White odgovorio na direktno pitanje o dolasku Soldića u UFC
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Foto: -/INSTAR Images/Profimedia

Soldić je dugo bio vezan za azijsku organizaciju ONE Championship

31.7.2026.
11:28
M.G.
-/INSTAR Images/Profimedia
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UFC u subotu 1. kolovoza u Beogradu održava svoj event koji predvodi meč Medić vs Rodriguez, a prije priredbe održana je konferencija za pitanje na kojoj je čelik organizacije Dana White odgovarao na pitanja predstavnik medija. Jedno od pitanja bilo je i o hrvatskom borcu Robertu Soldiću i njegovom mogućem dolasku u UFC.

"Ovo nam je prvi put u Srbiji, ali sigurno nije zadnji. Možemo očekivati još ovakvih priredbi. Borbe će biti odlične, čuo sam puno o atmosferi i jako sam uzbuđen", izjavio je White pa uz smijeh odgovorio na pitanje koju borbu najviše iščekuje:

 "To je besmisleno pitanje. Naravno, svi smo uzbuđeni zbog subote i nadamo se da ćemo biti oduševljeni."

Potom je stiglo pitanje o hrvatskom borcu Soldiću, koji je u potrazi za novom organizacijom nakon što je dugo bio vezan za azijsku organizaciju ONE Championship.

"Da smo ga potpisali, to bismo i objavili. Drago mi je što pitate, ali kad se to dogodi, znat ćete", poručio je White.

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