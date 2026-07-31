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LJUBAV JE POBIJEDILA /

Petar iznenadio Anastasiju gestom koja topi srca: Prizori iz Zadra sve su rekli

Petar iznenadio Anastasiju gestom koja topi srca: Prizori iz Zadra sve su rekli
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Foto: RTL

Emotivni prizori ubrzo su prikupili tisuće lajkova, a brojni pratitelji u komentarima poželjeli su im puno sreće i poručili kako ih raduje što ih ponovno vide zajedno

31.7.2026.
12:20
Hot.hr
RTL
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Ljubavna priča Petra Rašića (30) i Anastasije Kaleb (23), para koji je gledateljima zapeo za oko u posljednjoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', očito je dobila novo poglavlje. Nakon turbulentnog razdoblja, zaljubljeni par posljednjih dana zajedno boravi u Zadru, Anastasijinom rodnom gradu, odakle sa svojim pratiteljima redovito dijele romantične trenutke.

Petar iznenadio Anastasiju gestom koja topi srca: Prizori iz Zadra sve su rekli
Foto: Instagram story

Anastasija je na Instagram pričama objavila video na kojem s Petrom šeta zadarskom rivom. Oboje su bili odlično raspoloženi i nisu skidali osmijeh s lica, a posebnu pažnju privukao je veliki buket koji je Petar nosio u rukama. Dok je on ponosno hodao ispred nje, Anastasija ga je nasmijano pratila, a romantična gesta oduševila je njihove pratitelje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Petar Rasic (@rasic_p)

Ponovno zajedno

Da je njihova ljubavna veza ponovno na pravom putu, potvrdio je i Petar najnovijom objavom na Instagramu. Podijelio je zajedničke fotografije snimljene uz more u Zadru, na kojima poziraju zagrljeni tijekom zalaska sunca. Emotivni prizori ubrzo su prikupili tisuće lajkova, a brojni pratitelji u komentarima poželjeli su im puno sreće i poručili kako ih raduje što ih ponovno vide zajedno.

Čini se da je upravo Zadar bio savršena kulisa za novi početak njihove ljubavne priče. Šetnje uz more, romantične fotografije i buket koji je Petar poklonio Anastasiji daju naslutiti da su iza sebe ostavili teško razdoblje i odlučili svojoj vezi pružiti novu priliku.

Petar RašićAnastasia KalebGospodin Savršeni
komentara
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