Objavljene satnice: Evo kada Dinamo, Hajduk i Rijeka igraju sljedeće utakmice u Europi

Dinamo, Hajduk i Rijeka hrvatski su klubovi koji nastavljaju svoj put u europskim natjecanjima i sada su objavljeni termini njihovih sljedećih utakmica.

Dinamo

Hrvatski prvak Dinamo nakon prolaska švicarskog Thuna u 3. pretkolu čeka dvoboj protiv litavskog Kauno Žalgirisa.

Prva utakmica igra se u utorak sljedećeg tjedna, 4. kolovoza, u 20 sati na Maksimiru, a uzvrat je tjedan dana kasnije, 11. kolovoza, s početkom u 19 sati.

Hajduk

Drugoplasirana momčad SHNL-a prošle sezone Hajduk nakon ispadanja od Pafosa u kvalifikacijama za Europsku ligu, svoj put nastavlja u 3. pretkolu Konferencijske lige u kojemu ga čeka okršaj s litavskim Žalgirisom iz Vilniusa.

Prva utakmica na igra se u Litvi u četvrtak, 6. kolovoza, s početkom u 19.00, a uzvrat je na Poljudu tjedan dana kasnije, 13. kolovoza, s početkom u 21 sat.

Rijeka

Riječani nakon prolaska Derry Cityja u 3. pretkolu Konferencijske lige igraju protiv finskog Ilvesa.

Prvi dvoboj momčad Matjaža Keka igra na Rujevici 6. kolovoza s početkom 20:45, a uzvrat je tjedan dana kasnije, 13. kolovoza s početkom u 18 sati, u Finskoj.