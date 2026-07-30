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NAJVEĆI HIT U LITVI /

Sopić stoji Plavima na putu do Lige prvaka: 'Rođen sam u Zagrebu, umrijet ću kao navijač Dinama'

Ako netko poznaje Dinamo, onda je to Željko Sopić

30.7.2026.
20:30
RTL Danas
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Nakon noćnog trilera na Maksimiru - Dinamo sljedećeg tjedna nastavlja put prema Ligi prvaka. Na Maksimir stiže Žalgiris kojeg vodi Željko Sopić, koji je već najveći hit u Litvi. Priču donosi reporter RTL Danas Maro Miljanić.

Željko Sopić u elementu. U litavskom Žalgirisu je mjesec dana i već je potpisao prvi povijesni prolazak u grupnu fazu nekog europskog natjecanja. 

"Ovo nije bio velik već nevjerojatan dan. Veliko hvala svim navijačima. Čuo sam da je i predsjednik bio na utakmici. Sjajna noć za sve nas. Još jednom hvala svima", rekao je Sopić.

Nakon 0-0 u prvoj utakmici, Žalgiris je u srijedu na domaćem terenu s 1-0 svladao Klaksvik s Farskih otoka. A pobjednički pogodak postigao je bivši Hajdukov junior Leon Kreković.

Već sljedećeg utorka Sopić će pokušati nadmudriti - Marija Kovačevića. 

"Sve ekipe u Europi nećemo i ne smijemo nikoga podcjenjivati, fokusirat ćemo se na sebe i vjerujem da ćemo proći" izjavio je Kovačević.

Sopiću publika jede iz ruke. Prije 2 tjedna Žalgiris europsku utakmicu nije mogao igrati na svom stadionu zbog koncerta američkog pjevača Pitbulla. Komentar je oduševio navijače. 

"Znamo da ne možemo igrati na našem stadionu zbog koncerta nekog psa. Mislim da je bolje da o tome ne kažem ništa više. Tako je kako je", 'ispalio' je Sopić.

Po Transfermarktu Dinamo je vrjedniji gotovo 10 puta, no ako netko poznaje Modre onda je to Željko Sopić. 

"Ja sam rođen u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. Od prvog dana ja sam navijač Dinama i umrijet ću kao navijač Dinama. Ondje sam bio igrač i trener druge momčadi. Normalno, kvaliteta je na strani Dinama, no dat ćemo sve od sebe".

No prije Žalgirisa i borbe za Ligu prvaka, Modre čeka 1. kolo SuperSport HNL-a. Na Maksimir sutra dolazi Slaven Belupo i i dvije utakmice tjedno postaju realnost. 

"Moram reći da mi je sada puno lakše nego lani, sad je momčad posložena, znam na koga mogu računati. Rotirat ćemo, imamo igrače za to. Nećemo reći da nekoga odmaramo, jer smo igrali tek dvije utakmice, a pripremali smo se na toliko utakmica", objasnio je Kovačević.

Žalgiris je Dinamu predzadnja prepreka prije prolaska u skupinu Lige prvaka. Kaunas je grad koji diše za košarku, no Željka Sopića nikada se ne smije otpisati. A navijači Dinama trljaju ruke jer se za ovaj dvomeč vraća Luka Stojković, a priča se i da je pred potpisom Dominik Livaković.

 

 

 

 

DinamoLiga Prvakaželjko SopićMario Kovačević
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