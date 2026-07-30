Novi potres uznemirio Siščane i Zagrepčane: 'Majko, kao da je granata pala kraj kuće'

Novi potres jačine 2,7 stupnja po Richteru pogodio je područje Siska u četvrtak u 18.55 sati. potvrdila je Seizmološka služba PMF-a. Intenzitet u epicentru bio je III-IV stupnja EMS ljestvice. Na EMSC-u stoji da je bio jačine 1,9 po Richteru, te da mu je epicentar bio 14 kilometara južno od Zagreba na samoj površini zemlje. Međutim, prema komentarima na stranici EMSC, građani su ga itekako osjetili.

"Evo opet počinje, Zagreb", piše jedan.

"Jaka trešnja i tutnjava", stoji u komentarima.

'Zatresla se cijela zgrada'

"Tutanj kao da je prošao ispod kuće, pas je pobjegao u sobu", nižu se komentari.

"Odra sisačka, dobro zdrmalo",

"Dobro zaljuljalo kuću. Petrinja",

"Zatresla se cijela zgrada u Petrinji na sajmištu",

"Zvuk jake 'eksplozije', streslo kuću, vibrirali prozori",

"Majko, kao da je granata pala kraj kuće", kaže jedan.

"Jači nego jutros".

Jutros se treslo i jače

Podsjetimo, jutros u 6.29 sati potres magnitude 3,6 po pogodio je područje središnje Hrvatske. Prema EMSC-u, epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska i 56 kilometara jugoistočno od Zagreba. Zabilježen je na dubini od devet kilometara.

Oglasila se i Seizmološka služba: "Danas, 30. srpnja 2026. u 6 sati i 29 minuta Seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres kod Siska, Magnituda potresa iznosila je 3.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice."