Potres kod Siska: 'Kao da je pukla bomba, probudio je djecu'

Potres magnitude 3,6 po Richteru pogodio je u četvrtak ujutro područje središnje Hrvatske, javlja Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema njihovim podacima, potres se dogodio u 6.29 sati, s epicentrom šest kilometara jugoistočno od Siska i 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Zabilježen je na dubini od devet kilometara.

Oglasila se i Seizmološka služba: "Danas, 30. srpnja 2026. u 6 sati i 29 minuta Seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres kod Siska, Magnituda potresa iznosila je 3.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice."

Podsjetimo, EMSC je isprva izvijestio da je riječ o magnitudi 3,7, ali naknadno su objavili da iznosi 3,6.

'Tutnjava i zatreslo kuću'

"Kao da je pukla bomba pa duga tutnjava", "Tutnjava i dosta zatreslo kuću", "Probudio se iz sna, tresem se", pišu građani na stranicama EMSC-a.

"Jako podrhtavanje", "Eksplozija i jaka trešnja, probudilo djecu", "Drmalo nekoliko sekundi", nastavljaju se komentari.