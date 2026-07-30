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'ZATRESLO KUĆU' /

Potres kod Siska: 'Kao da je pukla bomba, probudio je djecu'

Potres kod Siska: 'Kao da je pukla bomba, probudio je djecu'
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Foto: emsc/screenshot

'Kao da je pukla bomba pa duga tutnjava'

30.7.2026.
6:55
danas.hr
emsc/screenshot
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Potres magnitude 3,6 po Richteru pogodio je u četvrtak ujutro područje središnje Hrvatske, javlja Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema njihovim podacima, potres se dogodio u 6.29 sati, s epicentrom šest kilometara jugoistočno od Siska i 56 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Zabilježen je na dubini od devet kilometara. 

Oglasila se i Seizmološka služba: "Danas, 30. srpnja 2026. u 6 sati i 29 minuta Seizmološka služba zabilježila je umjereno jak potres kod Siska, Magnituda potresa iznosila je 3.6 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV stupnja EMS ljestvice."

Podsjetimo, EMSC je isprva izvijestio da je riječ o magnitudi 3,7, ali naknadno su objavili da iznosi 3,6. 

'Tutnjava i zatreslo kuću' 

"Kao da je pukla bomba pa duga tutnjava", "Tutnjava i dosta zatreslo kuću", "Probudio se iz sna, tresem se", pišu građani na stranicama EMSC-a. 

"Jako podrhtavanje", "Eksplozija i jaka trešnja, probudilo djecu", "Drmalo nekoliko sekundi", nastavljaju se komentari.

PotresSisak
komentara
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