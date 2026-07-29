Potres pogodio Sarajevo, javili se građani: 'Jako je zaljuljalo'

Potres magnitude 3,1 pogodio je u srijedu rano ujutro područje u blizini Sarajeva, objavio je EMSC.

Potres je zabilježen u 4.21 sati, a epicentar je bio oko 10 kilometara istočno od Sarajeva.

Prema dostupnim podacima, potres se dogodio na dubini od šest kilometara, a osjetio se i u okolnim naseljima.

Građani prijavili podrhtavanje tla

Građani su na stranicama za prijavu potresa opisali kako su doživjeli podrhtavanje tla.

"Zadrmalo fino", napisao je jedan korisnik iz Vogošće, udaljene oko 12 kilometara od epicentra.

Stanovnici Ilidže, udaljene oko 15 kilometara od epicentra, također su prijavili podrhtavanje. "Probudilo me", napisao je jedan građanin, dok je drugi naveo: "Blago se zatresao ormar".

U naselju Kobilja Glava, koje se nalazi oko pet kilometara od epicentra, jedan korisnik opisao je potres kao "jak udar, zatresao se ormar".

Iz Sarajeva je stigao opis: "Kratko, ali jako zaljuljalo".

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ni ozlijeđenima.