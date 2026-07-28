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'UDALJITE SE OD OBALE' /

Razoran potres pogodio Japan, vlakovi stali, zemlja se sprema za cunami

Razoran potres pogodio Japan, vlakovi stali, zemlja se sprema za cunami
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Foto: EMSC

Izdano je upozorenje na cunami za mora Ariake i Yatsushiro, a stanovnicima je naložena evakuacija s obalnih područja

28.7.2026.
10:30
Tajana Gvardiol
EMSC
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Japan je izdao upozorenje na cunami nakon što je potres magnitude 7,1 pogodio Kumamoto na Kyushuu, južnom glavnom otoku. Japanska meteorološka agencija objavila je da je nakon potresa na snazi ​​upozorenje na cunami s valovima visine do jednog metra, prenosi Independent.

Japanska vlada izdala je hitna upozorenja na potres za prefekture na otoku Kyushu, uključujući Nagasaki, Kagoshimu, Fukuoku, Sagu, Oitu, Miyazaki i sam Kumamoto.

Izdano je upozorenje na cunami za mora Ariake i Yatsushiro, a stanovnicima je naložena evakuacija s obalnih područja.

Vlakovi stali

"More i područja uz obalu opasni su. Molimo vas, odmah se udaljite od obale. Također, sve dok se upozorenje ne ukine, nemojte ulaziti u more niti se približavati obali”, navodi se u objavi.

Željeznički operater JR Kyushu izvijestio je o obustavi prometa, uključujući promet brzih vlakova Shinkansen, nakon potresa, dok je tvrtka Kyushu Electric Power objavila da nema dojava o nepravilnostima u radu njezinih nuklearnih elektrana Sendai i Genkai.

Američki centar za upozoravanje na cunami u Tihom oceanu objavio je da ne postoji opasnost od cunamija izvan Japana.

Potres je pogodio zapadnu regiju Kumamoto, oko 900 kilometara jugozapadno od Tokija. Nakon potresa, koji se dogodio u 16.29 sati po lokalnom vremenu, nisu odmah zabilježene štete ni ozljede.

JapanPotresCunamiVlakovi
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