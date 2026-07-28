Razoran potres pogodio Japan, vlakovi stali, zemlja se sprema za cunami
Izdano je upozorenje na cunami za mora Ariake i Yatsushiro, a stanovnicima je naložena evakuacija s obalnih područja
Japan je izdao upozorenje na cunami nakon što je potres magnitude 7,1 pogodio Kumamoto na Kyushuu, južnom glavnom otoku. Japanska meteorološka agencija objavila je da je nakon potresa na snazi upozorenje na cunami s valovima visine do jednog metra, prenosi Independent.
Japanska vlada izdala je hitna upozorenja na potres za prefekture na otoku Kyushu, uključujući Nagasaki, Kagoshimu, Fukuoku, Sagu, Oitu, Miyazaki i sam Kumamoto.
Izdano je upozorenje na cunami za mora Ariake i Yatsushiro, a stanovnicima je naložena evakuacija s obalnih područja.
Vlakovi stali
"More i područja uz obalu opasni su. Molimo vas, odmah se udaljite od obale. Također, sve dok se upozorenje ne ukine, nemojte ulaziti u more niti se približavati obali”, navodi se u objavi.
Željeznički operater JR Kyushu izvijestio je o obustavi prometa, uključujući promet brzih vlakova Shinkansen, nakon potresa, dok je tvrtka Kyushu Electric Power objavila da nema dojava o nepravilnostima u radu njezinih nuklearnih elektrana Sendai i Genkai.
Američki centar za upozoravanje na cunami u Tihom oceanu objavio je da ne postoji opasnost od cunamija izvan Japana.
Potres je pogodio zapadnu regiju Kumamoto, oko 900 kilometara jugozapadno od Tokija. Nakon potresa, koji se dogodio u 16.29 sati po lokalnom vremenu, nisu odmah zabilježene štete ni ozljede.