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Dva snažna potresa u razmaku od 18 minuta pogodila Kinu

Dva snažna potresa u razmaku od 18 minuta pogodila Kinu
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Foto: EMSC

Potres magnitude 5,7 pogodio je okrug Xinghai, priopćio je CENC, a drugi potres magnitude 5,8 pogodio je isti okrug 18 minuta kasnije

28.7.2026.
6:59
Hina
EMSC
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Dva snažna potresa magnitude 5,7 i 5,8 pogodila su u utorak sjeverozapadnu kinesku pokrajinu Qinghai, objavio je kineski seizmološki centar (CENC).

Potres magnitude 5,7 pogodio je okrug Xinghai, priopćio je CENC, a drugi potres magnitude 5,8 pogodio je isti okrug 18 minuta kasnije.

Oba potresa dogodila su se na dubini od 10 kilometara, oko 240 kilometra od Xininga, glavnog grada pokrajine Qinghai. Zasad nema izvješća o žrtvama ili šteti.

PotresKinaPodrhtavanje
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