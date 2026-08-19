Premijer Plenković primio Saru Kolak i Marina Bloudeka: 'Ovo je poticaj mladima da se bave atletikom'

Europsku prvakinju u bacanju koplja Saru Kolak i europskog doprvaka u utrci na 800 metara Marina Bloudeka u srijedu je u Banskim dvorima primio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković te im tom prigodom još jednom čestitao na sjajnom uspjehu ostvarenom na Europskom prvenstvu u Birminghamu.

Foto: RTL Danas

"Iznimno mi je drago i čast što sam mogao nastupati za Hrvatsku i braniti boje naše zemlje. Dao sam sve od sebe. Medalja je srebrna, ali za mene je ogromna kao zlato. Nadam se da ću i dalje imati zdravu karijeru te da ću ponoviti ili poboljšati ovaj rezultat", rekao je u svom obraćanju Marino Bloudek, nekadašnji juniorski prvak Europe na 800 metara, a od prošlog tjedna i europski doprvak u seniorskoj konkurenciji u toj disciplini.

"Ovo ne bi bilo moguće bez AK "Dinamo-Zrinjevac" i trenera Mladena Kršeka, Grada Zagreba, Ministarstva turizma i sporta, Hrvatskog atletskog saveza i Hrvatskog olimpijskog odbora. Hvala svima na trudu, što su ulagali, što su vidjeli potencijal u meni", dodao je Bloudek.

Kolak: 'Deset godina sam naporno radila'

Nakon njega se nazočnima obratila i Sara Kolak, nova europska prvakinja u bacanju koplja i olimpijska pobjednica iz Rio de Janeira 2016.

"Hvala vam što ste nas danas ugostili. Neki bi rekli da su čekali deset godina. Ja sam deset godina naporno radila i drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju. Zahvalila bih se svima na podršci, mom treneru, cijeloj ekipi i svim institucijama koje nas podržavaju", rekla je 31-godišnja Ludbrežanka.

Foto: RTL Danas

Veštić: 'Iskaz poštovanja rukovodstva države atletici'

Nakon nje je i predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić uputio zahvalu za prijem u Banskim dvorima.

"Ovaj prijem je iskaz poštovanja najvišeg rukovodstva ove države hrvatskoj atletici, Hrvatskom atletskom savezu i ovim mladim ljudima koji su napravili ovaj rezultat. Ovo je 20. medalja hrvatske atletike na europskim prvenstvima. Ovo je u kontinuitetu već osmo prvenstvo Europe na kojem smo osvojili barem jednu medalju, a ove godine smo bili 12. na ljestvici osvajača medalja u Birminghamu. Hvala što nas pratite kroz sve ove godine, što nas podupirete, hrvatska atletika će vam uvijek to vratiti", poručio je Veštić.

Glavina: 'Naši mladi imaju uzor'

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina je istaknuo posebnost rezultata koje su postigli Sara Kolak i Marino Bloudek.

"I jedan i drugi rezultat je posebna priča. Sara, deset godina nakon Olimpijskih igara, se ponovno uzdigla na sam vrh i pokazala što se može nevjerojatnim trudom i radom. Ona je velikan naše atletike, uz Blanku Vlašić, Sandru Elkasević, Filipa Mihaljevića, Stipu Žunića i Luciana Sušnja. Tu dolazi i Marino, koji je u jednoj od najzahtjevnijih disciplina ostvario ovaj rezultat. Uistinu smo ponosni na vas i pokazujete da ulaskom u ovaj poseban krug sportskih velikana Hrvatske naši mladi imaju uzor, da vas mogu pratiti, jer i jedna i druga priča je uistinu jedinstvena."

Plenković: 'Popularizirali ste atletiku'

Na kraju se uzvanicima obratio i premijer Andrej Plenković.

"Draga Sara, nakon olimpijskog zlata, fascinantno je nakon deset godina imati i europsko zlato. Svaka čast! Vidim da je Marino 2017. kao junior osvajao zlata, a evo, devet godina kasnije i ovo europsko srebro na 800 metara, više od 50 godina nakon Luciana Sušnja, je za nas veliki uspjeh i za cijeli Hrvatski atletski savez. To je priznanje za hrvatski sport, jer atletika je kraljica sportova", rekao je premijer Plenković na početku svog obraćanja te dodao:

"Čestitam vam od srca. Mislim da je ovo za vas i za vaše karijere sjajan rezultat, poticaj mladima da se bave atletikom. Mislim da će ovi vaši rezultati biti inspirativni, jer bez tog vrhunskog rezultata manje je motiva kod mladih, a s ovim ste popularizirali atletiku".

"Želim vam puno uspjeha, puno ustrajnosti, puno snage i energije. Hrvatska Vlada je tu, Ministarstvo turizma i sporta je tu, mi ćemo podupirati vas i sve sportove, jer znamo koliko to znači za Hrvatsku, za emocije naših ljudi, ali i za 'branding' Hrvatske u svijetu, jer atletika se itekako prati", poručio je premijer.