Evo s koliko će novca Vlada nagraditi Saru Kolak za europsko zlato

Sara Kolak i Marino Bloudek oduševili su hrvatsku sportsku javnost izvrsnim nastupima na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Kolak je hicem od 62,43 metra osvojila naslov europske prvakinje u bacanju koplja, dok je Bloudek u utrci na 800 metara stigao do srebrne medalje.

Uz veliki sportski uspjeh, hrvatskim atletičarima pripadaju i novčane nagrade propisane Pravilnikom o dodjeli državne nagrade za sport "Franjo Bučar“ te državne nagrade za vrhunska sportska dostignuća.

Olimpijska pobjednica iz Rio de Janeira 2016. godine za osvojeno europsko zlato trebala bi dobiti 12.500 eura. Njezinu treneru i partneru Mišelu Žeraku pripada nagrada od 15.000 eura.

Marino Bloudek za srebrnu medalju može računati na 7.500 eura, dok bi njegov trener Mladen Kršek trebao dobiti 9.000 eura. Nagrade dodjeljuje Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo turizma i sporta.

Ovakvi rezultati hrvatskim atletskim zvijezdama ujedno mogu otvoriti vrata novim sponzorskim suradnjama i dodatnim izvorima zarade, no o tome će više riječi biti u budućnosti.

Sari Kolak na osvajanju naslova europske prvakinje čestitao je i predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

"Poštovana i draga Sara, u ime Hrvatskoga sabora i osobno od srca Vam čestitam na osvojenom naslovu europske prvakinje u bacanju koplja na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Deset godina nakon olimpijskog zlata u Rio de Janeiru ponovno ste se vratili na pobjedničko postolje velikog natjecanja, što je velika nagrada za sav Vaš uloženi trud, odricanje i upornost. Sjajnim hicem upravo u najvažnijem trenutku sezone pokazali ste iznimnu koncentraciju, odlučnost i kvalitetu te se zasluženo popeli na europski atletski vrh. Takav povratak, nakon brojnih izazova koji su Vas kroz karijeru pratili, svjedoči o snazi, ustrajnosti i vjeri u vlastite mogućnosti, na čemu Vam posebno čestitam“, stoji u čestitki predsjednika Hrvatskog sabora.

"Draga Sara, ovom ste zlatnom medaljom razveselili brojne sportske poklonike u Hrvatskoj i učinili nas ponosnima, a našim mladim naraštajima dali novi putokaz i nadahnuće kakvo mogu pružiti samo vrhunski sportaši. Neka Vas u nastavku karijere prati puno zdravlja, motivacije i sportske odvažnosti kako biste mogli ostvarivati nove uspjehe i u budućnosti“, dodaje Jandroković u čestitki.