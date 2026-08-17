Kolak se vratila na vrh nakon deset godina i otrčala u zagrljaj srbijanskoj sportašici

U nedjelju navečer Sara Kolak (31) vratila se na europski vrh nakon deset godina izbivanja. Hrvatska je atletičarka koplje bacila 62,43 metra i time postala europska prvakinja.

Osim što je ovo izvanredan sportski uspjeh, priča je dobila i dodatni sjaj zbog scene nakon pobjede. Naime, hrvatska je sportašica nakon pobjedničkog hica otrčala u zagrljaj srbijanskoj suparnici Adriani Vilagoš, koja je na prvenstvu u Birminghamu završila na srebrnom mjestu s duljinom od 60,93 metra. Između njih našla se Njemica Annika Ulbricht sa 61,53 metra.

Pozdrav Adriane Vilagoš i Sare Kolak posle osvojenih medalja na Evropskom prvenstvu pic.twitter.com/wgNoQRDAJu — Premier99 (@Premier99999) August 17, 2026

Ova je pobjeda bila posebno emotivna za 31-godišnjakinju iz Ludbrega kojoj je ovo prva medalja još od olimpijskog čuda u Rio de Janeiru 2016. godine.