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Kolak se vratila na vrh nakon deset godina i otrčala u zagrljaj srbijanskoj sportašici

Kolak se vratila na vrh nakon deset godina i otrčala u zagrljaj srbijanskoj sportašici
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Foto: Mike Egerton/PA Images/Profimedia

Ova je pobjeda bila posebno emotivna za 31-godišnjakinju iz Ludbrega kojoj je ovo prva medalja još od 2016.

17.8.2026.
11:04
Sportski.net
Mike Egerton/PA Images/Profimedia
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U nedjelju navečer Sara Kolak (31) vratila se na europski vrh nakon deset godina izbivanja. Hrvatska je atletičarka koplje bacila 62,43 metra i time postala europska prvakinja.

Osim što je ovo izvanredan sportski uspjeh, priča je dobila i dodatni sjaj zbog scene nakon pobjede. Naime, hrvatska je sportašica nakon pobjedničkog hica otrčala u zagrljaj srbijanskoj suparnici Adriani Vilagoš, koja je na prvenstvu u Birminghamu završila na srebrnom mjestu s duljinom od 60,93 metra. Između njih našla se Njemica Annika Ulbricht sa 61,53 metra.

Ova je pobjeda bila posebno emotivna za 31-godišnjakinju iz Ludbrega kojoj je ovo prva medalja još od olimpijskog čuda u Rio de Janeiru 2016. godine.

Sara Kolak
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