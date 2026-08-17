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MJESEC DANA U KOMI /

Denis (38) stigao iz Irske u Hrvatsku, majka otkrila što slijedi: 'Tek sad sam mirnija'

Denis (38) stigao iz Irske u Hrvatsku, majka otkrila što slijedi: 'Tek sad sam mirnija'
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Foto: Screenshot 'GoFundMe'/Help Denis fight for his life

Obitelj je Denisa Vejzovića već posjetila, a liječnici su započeli s pretragama

17.8.2026.
11:55
Jaga Komazec
Screenshot 'GoFundMe'/Help Denis fight for his life
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Riječanin Denis Vejzović (38), koji je nakon teškog moždanog udara više od mjesec dana bio u komi u bolnici u irskom Corku, prevezen je u Hrvatsku i trenutačno se nalazi u KBC-u Zagreb

Njegova majka Hatidža Muminović kaže za 24sata da je nakon dolaska sina u Hrvatsku napokon nešto mirnija.

"Transport je prošao jako profesionalno. Tek sam sada malo mirnija. Sada kada je Denis ponovo u Hrvatskoj", opisala je.

KBC Zagreb potvrdio je da se Vejzović nalazi kod njih, ali zbog zaštite prava pacijenata ne iznosi informacije o njegovu zdravstvenom stanju ni daljnjem liječenju.

'Ne znamo kako će liječenje napredovati'

Obitelj je Denisa već posjetila, a liječnici su započeli s pretragama. Njegova majka kaže da zasad ne znaju što će pokazati nalazi ni kako će se njegovo liječenje dalje odvijati.

"Bolnica Rebro je kao hotel s pet zvijezdica u usporedbi s onim gdje je bio. Vidjeli smo ga, liječnici su mu izvadili krv i rade pretrage. Ne znamo trenutno kako će liječenje napredovati", rekla je.

Zahvalila je svima koji su sudjelovali u organizaciji povratka njezina sina.

"Nije svejedno gledati kako ti je dijete na aparatima. Transport je prošao super, sve po proceduri. Prvo su ga prebacili u Hitnu, onda u avion i onda u bolnicu. Zadovoljna sam uslugom", dodala je.

"Denisu je iznenada pozlilo. Rekao je da mu se vrti i da ne vidi dobro. Pozvao je suprugu i ona je odmah nazvala hitnu pomoć, ali se u međuvremenu srušio na krevet. Hitno su ga odvezli u bolnicu, operirali ga i od tada je u komi", ispričao je njegov prijatelj Dino.

Za njegov povratak uključile se hrvatske institucije

Kako smo ranije pisali, Denis je završio u bolnici u Corku nakon što mu je 7. srpnja iznenada pozlilo

U njegov povratak u Hrvatsku potom su se uključili Ministarstvo zdravstva i hrvatsko Veleposlanstvo u Irskoj.

Nakon zamolbe obitelji pokrenut je postupak za nastavak liječenja u Hrvatskoj, a povezani su i liječnički timovi u Corku i KBC-u Zagreb kako bi omogućili da transport prođe uspješno.

RijecaninKbc ZagrebLiječenjeTransportCork
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