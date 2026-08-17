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Teška borba četvero stradalih u požaru kod Omiša: Čekaju ih operacije, iz KBC-a otkrili što slijedi

Teška borba četvero stradalih u požaru kod Omiša: Čekaju ih operacije, iz KBC-a otkrili što slijedi
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Liječenje pacijenata s teškim opeklinskim ozljedama izrazito je zahtjevno i dugotrajno

17.8.2026.
11:09
Hina
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Iz splitskog KBC-a u ponedjeljak su izvijestili kako nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero pacijenata koji su ozlijeđeni u nedavnom požaru kod Omiša, te da se u idućim danima planiraju operativni zahvati zbog opeklina koje su zadobili.

"Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju četvero životno ugroženih pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a u narednim danima planirani su operacijski zahvati na njima," izjavila je Hini glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.

Dodala je i kako se sedam lakše ozlijeđenih pacijenata oporavlja na više bolničkih odjela.

Liječenje pacijenata s teškim opeklinskim ozljedama izrazito je zahtjevno i dugotrajno, rekla je Bitanga. Takvi pacijenti zahtijevaju intenzivno liječenje, kontinuirani multidisciplinarni nadzor te, ovisno o opsegu i težini ozljeda, više operacijskih zahvata koji se provode etapno, u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem i tijekom oporavka.

"S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini," kazala je glasnogovornica splitskog KBC-a i dodala da će o svima važnijim promjenama u zdravstvenom stanju i tijeku liječenja pravodobno izvijestiti javnost.

Omiš i okolica
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
Ovako danas izgledaju Omiš i okolica: Umorni vatrogasci, pougljeni automobili i prizori tuge
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OmišPožarVatrogasci
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