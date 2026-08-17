Novak Đoković otkrio kad završava karijeru

Po mnogima najbolji tenisač svih vremena, Novak Đoković, napokon je otkrio ono što mnoge zanima. U razgovoru za katalonski Sport srpski je tenisač otkrio kada bi mogao završiti impresivnu karijeru.

Naime, Katalonci su Đokovića upitali stoji li i dalje plan da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. ili je to samo san, na što je Đoković odgovorio:

"Oboje. I san i cilj, ali i želja. Dosta sam puta u posljednjih nekoliko godina rekao da bih volio nastupiti na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. i mislim da to mogu ostvariti. Ovisit će o tome kako će moje tijelo reagirati i mnogim drugim okolnostima.

Danas se ne natječem na toliko turnira, ni približno koliko sam to činio ranije. Odlučio sam se za to jer također želim provoditi više vremena sa svojom obitelji i stvarno se posvetiti različitim ulogama koje imam u životu, kao muž, otac, sin ili brat.

Naravno, tenis je i dalje u središtu mog profesionalnog života, ali također želim pronaći ravnotežu i zato sam promijenio svoj kalendar. Međutim, i dalje se nadam da mogu stići do idućih Olimpijskih igara i završiti karijeru sa zastavom Srbije na ramenima."

Đoković je apsolutna legenda sporta. Srpski je tenisač osvojio rekordna 24 Grand Slama i 40 Mastersa, a trofejnu listu kompletirao je 2024. u Parizu, kada je osvojio olimpijsko zlato, što je istaknuo kao krunu karijere.