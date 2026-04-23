Svi bi u Los Angeles: Više od dvije godine prije početka OI prodano četiri milijuna ulaznica

Organizatori Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. izjavili su u četvrtak da su u prvoj fazi prodaje ovog mjeseca prodali više od četiri milijuna ulaznica, što je znak snažne potražnje za Ljetnim igrama više od dvije godine prije početka.

Organizatori LA28 su izjavili da su registracije za drugo izvlačenje ulaznica otvorene na Tickets.LA28.org, a prodaja bi trebala početi u kolovozu 2026. Sljedeća faza ponudit će novi inventar za sve olimpijske sportove i niz cjenovnih razreda, prema organizacijskom odboru.

"Odziv na našu početnu prodaju bio je ništa manje od povijesnog", rekao je glavni izvršni direktor LA28 Reynold Hoover u izjavi.

Prema organizatorima, 95 posto ulaznica po cijeni ispod 100 dolara prodano je tijekom pretprodaje za stanovnike područja Los Angelesa i Oklahoma Cityja, a oko 500.000 ulaznica po cijeni od 28 dolara kupili su lokalni kupci. Neki su se stanovnici, međutim, žalili na visoke cijene, naknade i ograničenu dostupnost tijekom pretprodaje.

Organizatori ističu da su ulaznice prodane u 85 zemalja i u svih 50 američkih saveznih država i teritorija, a Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, Meksiko i Japan su među međunarodnim tržištima na kojima je prodano najviše ulaznica.

Prijave navijača

Organizacijski odbor rekao je da su se ženska olimpijska natjecanja prodavala većom brzinom od muških natjecanja, dok je sportska gimnastika bila najbrže prodavani sport. Također je rečeno da su gotovo sve ulaznice za nogometne utakmice na sedam mjesta diljem zemlje prodane.

Ulaznice za flag football, lacrosse, softball i squash - sportove dodane u program LA28 - rasprodane su u početnom natjecanju, dodao je organizacijski odbor.

Navijači se mogu prijaviti za sljedeće izvlačenje do 22. srpnja. Odabrani će biti obaviješteni e-poštom i mogu kupiti do 12 ulaznica za olimpijske događaje, plus do 12 ulaznica za nogometni turnir koje se ne računaju u opći limit, navodi LA28.

Los Angeles će postati treći grad koji će tri puta biti domaćin Ljetnih olimpijskih igara, nakon što su Igre bile organizirane 1932. i 1984. godine. Također će prvi put biti domaćin Paraolimpijskih igara.

