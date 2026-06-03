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POLICIJA GA SPRIJEČILA /

Kod muškarca (61) pronađeno preko 76 kilograma sitno rezanog duhana

Kod muškarca (61) pronađeno preko 76 kilograma sitno rezanog duhana
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Foto: Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

Sumnja se da je počinio kazneno djelo nedozvoljene trgovine

3.6.2026.
13:51
Hina
Ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL
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Policijska uprava vukovarsko-srijemska izvijestila je u srijedu kako su u Starim Mikanovcima, nedaleko od Vinkovaca, kod 61-godišnjaka pronašli 76,85 kilograma sitno rezanog duhana bez nadzornih markica.

Policija navodi da je dovršeno kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nedozvoljene trgovine.

U policijskoj kontroli osobnog automobila županjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 61-godišnjak iz Virovitičko-podravske županije, u ponedjeljak 1. lipnja pronađeno je i oduzeto više PVC vrećica s ukupno 76,85 kilograma sitno rezanog duhana bez nadzornih markica Ministarstva financija.

Policija će o slučaju dostaviti posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

DuhanPolicijaTrgovina
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