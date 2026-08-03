Gledatelji hvale švedsku seriju o ratu u Bosni: 'Nismo znali koliko je bilo stravično'

Na internetskim forumima korisnici je opisuju kao izvanredno ostvarenje koje pruža potresan i edukativan uvid u jedan od najnasilnijih sukoba u novijoj europskoj povijesti.

'Uvijek nevini plaćaju cijenu'

Mnogi gledatelji ističu kako im je ova šestodijelna drama, inspirirana knjigom UN-ovog vojnika Magnusa Ernströma, pomogla shvatiti kompleksnost i kaos rata. Jedan od komentara koji se ističe glasi: 'Serija prikazuje kako jedna skupina napada drugu zbog nehumanih djela, da bi na kraju i sama činila iste takve stvari', uz zaključak da su 'uvijek nevini ti koji plaćaju najvišu cijenu'. Upravo taj fokus na moralne dileme i ljudsku cijenu sukoba, umjesto na puku mehaniku ratovanja, čini se da je najviše pogodio publiku.

Foto: voyo

Foto: viaplay

Edukativni aspekt i izvanredna gluma

Osim potresne radnje, gledatelji hvale edukativni karakter serije. Komentari poput 'nisam imao predodžbu o tome koliko je rat u Bosni bio stravičan' često se ponavljaju, a djelo je opisano kao 'dobro ispričana priča' koja balansira između prikaza ratnih strahota i humanog fokusa na pojedince. Pohvale nisu zaobišle ni glumačku postavu, predvođenu Edvinom Rydingom. Korisnici njegovu glumu nazivaju 'transcendentalnom', ali naglašavaju kako je cijeli ansambl odradio 'nevjerojatan' posao. Nasilje je, prema riječima gledatelja, teško gledati, ali nikada nije besmisleno ili eksploatatorsko.

Cijelu seriju 'Vrijednost života' gledaj odmah na platformi Voyo.