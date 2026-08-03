FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SNAŽNA PRIČA /

Gledatelji hvale švedsku seriju o ratu u Bosni: 'Nismo znali koliko je bilo stravično'

Gledatelji hvale švedsku seriju o ratu u Bosni: 'Nismo znali koliko je bilo stravično'
×
Foto: viaplay

Švedska dramska serija 'Vrijednost života', koja prati iskustva prvog švedskog UN-ovog bataljuna u Bosni i Hercegovini 1993., izazvala je snažne reakcije gledatelja

3.8.2026.
13:44
Hot.hr
viaplay
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Na internetskim forumima korisnici je opisuju kao izvanredno ostvarenje koje pruža potresan i edukativan uvid u jedan od najnasilnijih sukoba u novijoj europskoj povijesti.

'Uvijek nevini plaćaju cijenu'

Mnogi gledatelji ističu kako im je ova šestodijelna drama, inspirirana knjigom UN-ovog vojnika Magnusa Ernströma, pomogla shvatiti kompleksnost i kaos rata. Jedan od komentara koji se ističe glasi: 'Serija prikazuje kako jedna skupina napada drugu zbog nehumanih djela, da bi na kraju i sama činila iste takve stvari', uz zaključak da su 'uvijek nevini ti koji plaćaju najvišu cijenu'. Upravo taj fokus na moralne dileme i ljudsku cijenu sukoba, umjesto na puku mehaniku ratovanja, čini se da je najviše pogodio publiku.

Gledatelji hvale švedsku seriju o ratu u Bosni: 'Nismo znali koliko je bilo stravično'
Foto: voyo
Gledatelji hvale švedsku seriju o ratu u Bosni: 'Nismo znali koliko je bilo stravično'
Foto: viaplay

Edukativni aspekt i izvanredna gluma

Osim potresne radnje, gledatelji hvale edukativni karakter serije. Komentari poput 'nisam imao predodžbu o tome koliko je rat u Bosni bio stravičan' često se ponavljaju, a djelo je opisano kao 'dobro ispričana priča' koja balansira između prikaza ratnih strahota i humanog fokusa na pojedince. Pohvale nisu zaobišle ni glumačku postavu, predvođenu Edvinom Rydingom. Korisnici njegovu glumu nazivaju 'transcendentalnom', ali naglašavaju kako je cijeli ansambl odradio 'nevjerojatan' posao. Nasilje je, prema riječima gledatelja, teško gledati, ali nikada nije besmisleno ili eksploatatorsko.

Cijelu seriju 'Vrijednost života' gledaj odmah na platformi Voyo.

VoyoNova SerijaViaplayRatBosna
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike