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ŽDRIJEB /

Pogledajte kakav je gaf napravila UEFA: Ne znaju protiv koga igra Hajduk

Pogledajte kakav je gaf napravila UEFA: Ne znaju protiv koga igra Hajduk
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Foto: Harold CUNNINGHAM/AFP/Profimedia

Ako Hajduk i Rijeka izbace Žalgiris Vilnius i Ilves prvu će utakmicu playoffa Konferencijske lige igrat 20. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije

3.8.2026.
14:28
Sportski.net
Harold CUNNINGHAM/AFP/Profimedia
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Danas je održan ždrijeb za europska natjecanja. Nakon što je Dinamo saznao da će u slučaju prolaska igrati protiv Vikinga, odnosno protiv pobjednika dvoboja Hradec Králové/Beşiktaş u slučaju poraza, sada su protivnike saznala i druga dva hrvatska kluba.

Rijeka će tako u slučaju pobjede nad finskim Ilvesom igrati protiv pobjednika dvomeča Bohemians/Midtjylland, dok Hajduk u slučaju izbacivanja Žalgirisa iz Vilniusa očekuje utakmica protiv pobjednika dvomeča Raków/Hammarby.

No, u cijelom se ždrijebu UEFA-i dogodio i jedan gaf. Naime, krovna europska federacija je na grafici prilikom izvlačenja kuglica napisala da će protiv pobjednika dvomeča Raków/Hammarby igrati pobjednik dvomeča Hajduk/Kauno Žalgiris. Problem je u tome što Kauno Žalgiris ne igra protiv Hajduka, već Dinama, dok Splićani igraju protiv Žalgirisa iz Vilniusa.

Pogledajte kakav je gaf napravila UEFA: Ne znaju protiv koga igra Hajduk
Foto: Screenshot/UEFA.tv

Ako Hajduk i Rijeka izbace Žalgiris Vilnius i Ilves prvu će utakmicu playoffa Konferencijske lige igrat 20. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije.

HajdukNk RijekaKonferencijska Liga
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