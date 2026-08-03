Pogledajte kakav je gaf napravila UEFA: Ne znaju protiv koga igra Hajduk

Danas je održan ždrijeb za europska natjecanja. Nakon što je Dinamo saznao da će u slučaju prolaska igrati protiv Vikinga, odnosno protiv pobjednika dvoboja Hradec Králové/Beşiktaş u slučaju poraza, sada su protivnike saznala i druga dva hrvatska kluba.

Rijeka će tako u slučaju pobjede nad finskim Ilvesom igrati protiv pobjednika dvomeča Bohemians/Midtjylland, dok Hajduk u slučaju izbacivanja Žalgirisa iz Vilniusa očekuje utakmica protiv pobjednika dvomeča Raków/Hammarby.

No, u cijelom se ždrijebu UEFA-i dogodio i jedan gaf. Naime, krovna europska federacija je na grafici prilikom izvlačenja kuglica napisala da će protiv pobjednika dvomeča Raków/Hammarby igrati pobjednik dvomeča Hajduk/Kauno Žalgiris. Problem je u tome što Kauno Žalgiris ne igra protiv Hajduka, već Dinama, dok Splićani igraju protiv Žalgirisa iz Vilniusa.

Foto: Screenshot/UEFA.tv

Ako Hajduk i Rijeka izbace Žalgiris Vilnius i Ilves prvu će utakmicu playoffa Konferencijske lige igrat 20. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije.