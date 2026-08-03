Pogledajte kakav je gaf napravila UEFA: Ne znaju protiv koga igra Hajduk
Ako Hajduk i Rijeka izbace Žalgiris Vilnius i Ilves prvu će utakmicu playoffa Konferencijske lige igrat 20. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije
Danas je održan ždrijeb za europska natjecanja. Nakon što je Dinamo saznao da će u slučaju prolaska igrati protiv Vikinga, odnosno protiv pobjednika dvoboja Hradec Králové/Beşiktaş u slučaju poraza, sada su protivnike saznala i druga dva hrvatska kluba.
Rijeka će tako u slučaju pobjede nad finskim Ilvesom igrati protiv pobjednika dvomeča Bohemians/Midtjylland, dok Hajduk u slučaju izbacivanja Žalgirisa iz Vilniusa očekuje utakmica protiv pobjednika dvomeča Raków/Hammarby.
No, u cijelom se ždrijebu UEFA-i dogodio i jedan gaf. Naime, krovna europska federacija je na grafici prilikom izvlačenja kuglica napisala da će protiv pobjednika dvomeča Raków/Hammarby igrati pobjednik dvomeča Hajduk/Kauno Žalgiris. Problem je u tome što Kauno Žalgiris ne igra protiv Hajduka, već Dinama, dok Splićani igraju protiv Žalgirisa iz Vilniusa.
Ako Hajduk i Rijeka izbace Žalgiris Vilnius i Ilves prvu će utakmicu playoffa Konferencijske lige igrat 20. kolovoza, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije.