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LIGA PRVAKA /

Dinamo saznao protiv koga igra ako prođe Kauno Žalgiris: Legenda kluba je Hrvat

Dinamo saznao protiv koga igra ako prođe Kauno Žalgiris: Legenda kluba je Hrvat
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Utakmice play-offa Lige prvaka su na rasporedu za 17. i 19. kolovoza, dok je uzvrat tjedan dana kasnije

3.8.2026.
12:12
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo u utorak u 20 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Kaunasu u 19 sati.

Ako Modri budu bolji od litavskog prvaka kroz dva susreta, izborit će utakmicu playoffa Lige prvaka, a ondje će im protivnik biti Viking FK, odlučio je ždrijeb održan u Nyonu u ponedjeljak u 12 sati.

Riječ je o klubu koji je prošle godine bio norveški prvak sa 70 osvojenih bodova, odnosno jednim bodom ispred Bodø/Glimt​a. Prema Transfermarktu momčad vrijedi 48 milijuna eura, a jedna od najvećih zvijezda momčadi je Zlatko Tripić, hrvatski nogometaš rođen u Rijeci koji nastupa pod norveškom putovnicom.

Ako Dinamo prođe Kauno, prva utakmica play-offa Lige prvaka igrati će se 18. ili 19. kolovoza na Maksimiru, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Norveškoj.

DinamoLiga Prvaka
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