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KAKVO POJAČANJE /

Veliki posao na Maksimiru! Stiže mlada nada europskog prvaka, i to besplatno

Veliki posao na Maksimiru! Stiže mlada nada europskog prvaka, i to besplatno
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Foto: Julien Mattia/Zuma Press/Profimedia

Nsoki će potpisati ugovor na pet godina, do ljeta 2031.

3.8.2026.
9:37
Sportski.net
Julien Mattia/Zuma Press/Profimedia
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Konačno u Dinamo stiže pojačanje o kojem se dugo pričalo. Mlada zvijezda europskog prvaka PSG-a dolazi u Zagreb, a transfer će biti poseban.

Naime, Noah Nsoki stiže u Zagreb na liječnički pregled i ako sve bude u redu, potpisat će za Dinamo i postati novo veliko pojačanje Plavih, javljaju Sportske novosti. To nije sve, u velikom preokretu Nsoki će u Dinamo doći besplatno! Da, dolazi besplatno. U čemu je caka? U tome što su Dinamo i PSG dogovorili da novce od budućeg transfera dijela pola-pola.

Nsoki će potpisati ugovor na pet godina, do ljeta 2031. U PSG-u su do sada odbijali Dinamove ponude od 700 tisuća eura i 10 posto od budućeg transfera i tražili su 1,5 milijuna eura i 20 posto budućeg transfera što je Dinamu bilo previše, međutim, čini se da su Parižani zadovoljni s ovim 50-50 dogovorom i da vjeruju da će Nsoki ostvariti veliki transfer iz Dinama u budućnosti.

Riječ je o devetnaestogodišnjem ofenzivcu koji može pokriti pozicije lijevog krila i ofenzivnog veznog, a koji je prošle sezone za mladu momčad PSG-a odigrao 26 utakmica u kojima je devet puta postigao pogodak i još pet puta bio asistent. Također je dvaput nastupio i za prvu momčad prvaka Europe.

Radi se o velikom talentu, jednom od najvećih u PSG-ovoj akademiji koja je posljednjih godina iznjedrila brojne talente.

DinamoPsgPojačanje
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