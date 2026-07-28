Dinamo dobio odbijenicu, ali Modri ne odustaju?

Već se neko vrijeme priča o tome kako je Dinamo ozbiljno zainteresiran za dovođenje Noaha Nsokija. Modri su već poslali i ponudu za talentiranog igrača PSG-a, ali ju je dvostruki europski prvak odbio.

Tako pišu Sportske novosti, koje navode kako je francuski klub za svog talenta primio ponudu od 700 tisuća eura i 10 posto od sljedećeg transfera, no odmah ju je odbio jer zahtijeva gotovo dvostruko više, odnosno milijun i pol eura te 20 posto od idućeg transfera.

Modri u ovom trenutku nisu spremni toliko platiti pa trenutačno traje natezanje između dvaju klubova, no činjenica da Dinamo nije odustao dovoljno govori o tome da su u Zagrebu procijenili kako je Nsoki "taj".

Riječ je o velikom talentu koji primarno igra na lijevom krilu, ali može igrati i u veznom redu, a u Dinamu ga navodno vide upravo na toj poziciji. Igrač je ranije bio i na radaru Vitórije Guimarães, no sam Nsoki želi jedino Dinamo. Razlog tome, osim minutaže i europskih natjecanja, vjerojatno leži u činjenici da su igračev otac i agent bili u Zagrebu, kojim su ostali oduševljeni.

Prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna, no Modri će posao sigurno željeti završiti i ranije kako bi ga mogli prijaviti za europska natjecanja.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.