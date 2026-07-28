Dinamo prije utakmice s Thunom prodao sjajnog napadača

Dinamo je uoči uzvratne utakmice protiv Thuna i službeno ostao bez alžirskog napadača Monsefa Bakrara. Alžirac je Zagreb napustio nakon jedne sezone, a novi klub mu je egipatski Al Ahly, koji je njegov dolazak potvrdio na društvenim mrežama.

"Klub je objavio potpisivanje ugovora s alžirskim igračem Monsefom Bakrarom, koji dolazi iz Dinama Zagreb na trogodišnji ugovor. Dr. Essam Serag El-Din, voditelj odjela za ugovore, otputovao je u Hrvatsku i u koordinaciji s nogometnim direktorom Waelom Gomaaom finalizirao sve financijske i administrativne postupke", stoji u objavi Al Ahlyja.

🔴 الأهلي يتعاقد مع الجزائري منصف بقرار "3 مواسم" ✨🦅 pic.twitter.com/tTBudC5sjR — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) July 28, 2026

Bakrar je u Dinamo stigao početkom prošle sezone za milijun eura iz New York Cityja. Od tada je za Dinamo odigrao 42 utakmice, u kojima je upisao 18 pogodaka i sedam asistencija, a iznos koji će egipatski klub platiti hrvatskom prvaku za usluge alžirskog napadača trebao bi iznositi tri milijuna eura, uz milijun eura mogućih bonusa i postotak od idućeg transfera.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.