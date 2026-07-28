Radovi napreduju 'punom parom': Evo kako izgleda nova Kranjčevićeva

Dok na Maksimiru očekuju uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv Thuna, par kilometara dalje traje neumorna gradnja Dinamova novog, privremenog doma.

Stadion u Kranjčevićevoj svakim danom poprima konture ozbiljnog izdanja, tribine su gotovo dovršene, a sada se peglaju ostali detalji kako bi Dinamo i Lokomotiva te hrvatska nogometna reprezentacija mogli na njemu zaigrati u roku.

Prvotno je bilo planirano da to bude kasna jesen 2026. godine, no kako stvari stoje, ipak će "u pogon" krenuti početkom 2027. Izgradnja stadiona koštat će 44 milijuna eura, a kako izgleda proces gradnje, pogledajte u galeriji iznad teksta.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.