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ZALJUBLJENI I NERAZDVOJNI /

Ponosna supruga u prvom redu: Jelena Perčin nije skidala pogled s Ante Gele

Ponosna supruga u prvom redu: Jelena Perčin nije skidala pogled s Ante Gele
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Jelena Perčin (45) i Ante Gelo (51) zajedno su se pojavili u Veloj Luci na predstavljanju knjige nota "Oliver za gitaru", održanom u sklopu manifestacije Trag u beskraju posvećene uspomeni na Olivera Dragojevića. Autor izdanja je upravo Gelo, dugogodišnji Oliverov suradnik, koji je u knjizi okupio obrade njegovih bezvremenskih pjesama prilagođene gitari. Dok je predstavljao svoje novo djelo, u publici ga je s ponosnim osmijehom pratila supruga Jelena Perčin. Njihovo zajedničko pojavljivanje dolazi svega nekoliko tjedana nakon što se doznalo da su se vjenčali na intimnoj ceremoniji okruženi obitelji i najbližim prijateljima.

28.7.2026.
8:41
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Jelena PerčinAnte GeloVela Luka
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