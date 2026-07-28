Ponosna supruga u prvom redu: Jelena Perčin nije skidala pogled s Ante Gele

Jelena Perčin (45) i Ante Gelo (51) zajedno su se pojavili u Veloj Luci na predstavljanju knjige nota "Oliver za gitaru", održanom u sklopu manifestacije Trag u beskraju posvećene uspomeni na Olivera Dragojevića. Autor izdanja je upravo Gelo, dugogodišnji Oliverov suradnik, koji je u knjizi okupio obrade njegovih bezvremenskih pjesama prilagođene gitari. Dok je predstavljao svoje novo djelo, u publici ga je s ponosnim osmijehom pratila supruga Jelena Perčin. Njihovo zajedničko pojavljivanje dolazi svega nekoliko tjedana nakon što se doznalo da su se vjenčali na intimnoj ceremoniji okruženi obitelji i najbližim prijateljima.