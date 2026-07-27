Zlostavljali su je zbog izgleda pa je dala bogatstvo na operacije: Danas je neprepoznatljiva

Švicarska influencerica i model Céline Centino postala je poznata zahvaljujući velikoj fizičkoj transformaciji i životnoj priči koju je podijelila na društvenim mrežama. Tijekom školovanja bila je izložena vrijeđanju i fizičkom zlostavljanju vršnjaka, koji su je ismijavali zbog izgleda.

Zbog toga je postala nesigurna, povučena i često je izbjegavala odlazak u školu. Nakon završetka školovanja zaposlila se kao frizerka te je gotovo svu zaradu štedjela za estetske zahvate.

Tijekom nekoliko godina podvrgnula se povećanju grudi, korekciji nosa te stavljanju filera u usne, obraze i bradu. Na promjenu izgleda potrošila je oko 50.000 švicarskih franaka, odnosno približno 45.000 eura.

Céline tvrdi da joj je transformacija pomogla vratiti samopouzdanje i osjećaj kontrole nad vlastitim životom. Zahvaljujući novom izgledu stekla je velik broj pratitelja te izgradila karijeru na Instagramu i platformi OnlyFans.

Neki od ljudi koji su je nekoć vrijeđali kasnije su je pokušali kontaktirati, no ona ih je odlučila ignorirati. Unatoč popularnosti i brojnim obožavateljima, priznaje da joj je teško pronaći partnera jer se muškarci često ne usuđuju prići joj.