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OGROMNA TRANSFORMACIJA /

Zlostavljali su je zbog izgleda pa je dala bogatstvo na operacije: Danas je neprepoznatljiva

Zlostavljali su je zbog izgleda pa je dala bogatstvo na operacije: Danas je neprepoznatljiva
Foto: Profimedia
Švicarska influencerica i model Céline Centino iz Züricha postala je globalni fenomen, no ne zbog manekenske karijere u klasičnom smislu, već zbog svoje nevjerojatne fizičke transformacije. Njezina priča nije samo priča o estetskoj kirurgiji; to je duboko osobno putovanje obilježeno bolnim sjećanjima na vršnjačko zlostavljanje, koje ju je potaknulo da potroši bogatstvo kako bi iznova izgradila ne samo svoje tijelo, već i vlastito samopouzdanje. Iako je postigla izgled o kojem je sanjala i stekla milijunsku publiku, otkrila je da novac i novi izgled ne mogu kupiti sve.
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Švicarska influencerica i model Céline Centino postala je poznata zahvaljujući velikoj fizičkoj transformaciji i životnoj priči koju je podijelila na društvenim mrežama. Tijekom školovanja bila je izložena vrijeđanju i fizičkom zlostavljanju vršnjaka, koji su je ismijavali zbog izgleda.

Zbog toga je postala nesigurna, povučena i često je izbjegavala odlazak u školu. Nakon završetka školovanja zaposlila se kao frizerka te je gotovo svu zaradu štedjela za estetske zahvate.

Tijekom nekoliko godina podvrgnula se povećanju grudi, korekciji nosa te stavljanju filera u usne, obraze i bradu. Na promjenu izgleda potrošila je oko 50.000 švicarskih franaka, odnosno približno 45.000 eura.

Céline tvrdi da joj je transformacija pomogla vratiti samopouzdanje i osjećaj kontrole nad vlastitim životom. Zahvaljujući novom izgledu stekla je velik broj pratitelja te izgradila karijeru na Instagramu i platformi OnlyFans.

Neki od ljudi koji su je nekoć vrijeđali kasnije su je pokušali kontaktirati, no ona ih je odlučila ignorirati. Unatoč popularnosti i brojnim obožavateljima, priznaje da joj je teško pronaći partnera jer se muškarci često ne usuđuju prići joj.

27.7.2026.
15:00
Webcafe.hr
Profimedia
OperacijeIzgledTransformacija
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