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ZVIJEZDA PRELOGA /

Svi su zastali zbog djevojke u točkicama, a njezin zarazni osmijeh osvojio je cijelu Marinu

Svi su zastali zbog djevojke u točkicama, a njezin zarazni osmijeh osvojio je cijelu Marinu
Foto: KM photography
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Iako je nedjeljno jutro u Prelogu bilo nešto svježije i vjetrovitije nego proteklih dana, Marina Prelog ponovno je privukla brojne šetače, rekreativce, bicikliste i zaljubljenike u prirodu. Uz Dravu se uživalo u laganim šetnjama, razgovorima i predahu od svakodnevnih obaveza, a među brojnim prolaznicima posebno se istaknula nasmijana djevojka u točkastoj majici.

Njezin vedar izraz lica i široki osmijeh unijeli su dodatnu dozu pozitivne energije u nedjeljnu atmosferu.

Koga je sve fotograf uhvatio kroz svoj objektiv pogledajte na eMedjimurje.hr.

27.7.2026.
13:40
Hot.hr
KM photography
Nedjeljašetnja U PrirodiPrelogšpica
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