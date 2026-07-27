Svi su zastali zbog djevojke u točkicama, a njezin zarazni osmijeh osvojio je cijelu Marinu

Iako je nedjeljno jutro u Prelogu bilo nešto svježije i vjetrovitije nego proteklih dana, Marina Prelog ponovno je privukla brojne šetače, rekreativce, bicikliste i zaljubljenike u prirodu. Uz Dravu se uživalo u laganim šetnjama, razgovorima i predahu od svakodnevnih obaveza, a među brojnim prolaznicima posebno se istaknula nasmijana djevojka u točkastoj majici.

Njezin vedar izraz lica i široki osmijeh unijeli su dodatnu dozu pozitivne energije u nedjeljnu atmosferu.

Koga je sve fotograf uhvatio kroz svoj objektiv pogledajte na eMedjimurje.hr.