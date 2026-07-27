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'BENTLEY DJEVOJKA' /

Muškarci ne skidaju pogled s nje: Fatalna Ruskinja postala je viralna zahvaljujući jednom videu

Muškarci ne skidaju pogled s nje: Fatalna Ruskinja postala je viralna zahvaljujući jednom videu
Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia
U svijetu u kojem se trendovi mijenjaju iz dana u dan, rijetki uspiju izgraditi prepoznatljiv osobni brend. Jedna od njih je Alla Bruletova, ruska manekenka, influencerica i kreatorica sadržaja koja je posljednjih godina postala jedno od najpoznatijih lica na društvenim mrežama.
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Alla Bruletova (26) ruska je manekenka i influencerica koja je svjetsku popularnost stekla nakon viralnog videa s Bentleyjem, zbog kojeg je prozvana "Bentley djevojkom". Danas je prate milijuni ljudi na društvenim mrežama, a svojim modnim kombinacijama, luksuznim načinom života i atraktivnim fotografijama redovito privlači pažnju obožavatelja diljem svijeta. Pogledajte kako izgleda žena koja je sa samo jednim videom osvojila internet.

27.7.2026.
7:02
Hot.hr
not supplied/WillWest News/Profimedia
Ruska ManekenkaInfluencerica
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