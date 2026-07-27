Muškarci ne skidaju pogled s nje: Fatalna Ruskinja postala je viralna zahvaljujući jednom videu

Alla Bruletova (26) ruska je manekenka i influencerica koja je svjetsku popularnost stekla nakon viralnog videa s Bentleyjem, zbog kojeg je prozvana "Bentley djevojkom". Danas je prate milijuni ljudi na društvenim mrežama, a svojim modnim kombinacijama, luksuznim načinom života i atraktivnim fotografijama redovito privlači pažnju obožavatelja diljem svijeta. Pogledajte kako izgleda žena koja je sa samo jednim videom osvojila internet.