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Glavni trg više ne izgleda isto: Evo što je osvanulo u samom središtu grada

Glavni trg više ne izgleda isto: Evo što je osvanulo u samom središtu grada
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Na Trgu bana Josipa Jelačića u tijeku je postavljanje novih podzemnih spremnika za otpad. Iako će većina njihove konstrukcije biti smještena ispod površine, na glavnom zagrebačkom trgu bit će vidljivi njihovi nadzemni dijelovi.

Radovi su u subotu utjecali i na tramvajski promet preko Trga, zbog čega je pet dnevnih linija vozilo izmijenjenim trasama.

Postavljanjem podzemnih spremnika mijenja se način odlaganja otpada na jednoj od najprometnijih lokacija u središtu Zagreba, a radovi su promijenili i uobičajenu vizuru Trga.

26.7.2026.
15:32
Jaga Komazec
Sanjin Strukic/PIXSELL
Trg Bana Josipa JelacicaZagrebKontejneriGlavni Trg
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