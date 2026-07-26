Glavni trg više ne izgleda isto: Evo što je osvanulo u samom središtu grada

Na Trgu bana Josipa Jelačića u tijeku je postavljanje novih podzemnih spremnika za otpad. Iako će većina njihove konstrukcije biti smještena ispod površine, na glavnom zagrebačkom trgu bit će vidljivi njihovi nadzemni dijelovi.

Radovi su u subotu utjecali i na tramvajski promet preko Trga, zbog čega je pet dnevnih linija vozilo izmijenjenim trasama.

Postavljanjem podzemnih spremnika mijenja se način odlaganja otpada na jednoj od najprometnijih lokacija u središtu Zagreba, a radovi su promijenili i uobičajenu vizuru Trga.