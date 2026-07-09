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STVORILA SE GUŽVA /

Kolaps na Trgu bana Jelačića, pogledajte snimku zastoja: Oglasio se ZET

Zastoj tramvajskog prometa nastao je u četvrtak oko 10.20 sati na raskrižju Praške i Trga bana Josipa Jelačića u Zagrebu nakon što je došlo do oštećenja pantografa na tramvaju.

Na snimci koju nam je poslala čitateljica vidi se kako nekoliko tramvaja stoji na tračnicama. 

Oglasio se ZET

Na teren je stigla servisna ekipa koja bi trebala popraviti kvar, nakon čega se očekuje normalizacija prometa. 

ZET je na svojim stranicama izvijestio kako linije 6, 11, 12, 14 i 17 prometuju preusmjereno preko Vodnikove i Glavnog kolodvora na svoje uobičajene trase. 

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9.7.2026.
11:40
danas.hr
ZagrebTramvajZastojTrg Bana Josipa Jelacica
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