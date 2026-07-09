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ČEKA GA KAZNA /

Čeh divljačkom vožnjom zapanjio policiju na A1: Izmjerili su nestvarnu brzinu

Čeh divljačkom vožnjom zapanjio policiju na A1: Izmjerili su nestvarnu brzinu
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Foto: ilustracija: Sime Zelic/PIXSELL

U prijevodu, vozio tri puta brže nego što je dopušteno

9.7.2026.
9:56
Erik Sečić
ilustracija: Sime Zelic/PIXSELL
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Prometni policajci Postaje Perušić u srijedu su na autocesti A1 zaustavili 32-godišnjeg državljanina Češke koji je divljao brzinom od čak 245 km/h! 

Policija ga je zatekla u automobilu čeških oznaka na području Gospića, dok je vozio u smjeru juga, i to na mjestu gdje je brzina znakom ograničena na 80 km/h. 

U prijevodu, vozio tri puta brže nego što je dopušteno. 

Saznao kaznu 

Za ludu vožnju dobio je po džepu - uručen mu je obavezni prekršajni nalog koji iznosi 1990 eura.

Uz to je dobio i zaštitnu mjeru zabrane korištenja vozačke dozvole za upravljane vozilima "B" kategorije u trajanju od tri mjeseca.

A1GospićPolicijaBrza Vožnja
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