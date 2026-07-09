Čeh divljačkom vožnjom zapanjio policiju na A1: Izmjerili su nestvarnu brzinu

Prometni policajci Postaje Perušić u srijedu su na autocesti A1 zaustavili 32-godišnjeg državljanina Češke koji je divljao brzinom od čak 245 km/h!

Policija ga je zatekla u automobilu čeških oznaka na području Gospića, dok je vozio u smjeru juga, i to na mjestu gdje je brzina znakom ograničena na 80 km/h.

U prijevodu, vozio tri puta brže nego što je dopušteno.

Saznao kaznu

Za ludu vožnju dobio je po džepu - uručen mu je obavezni prekršajni nalog koji iznosi 1990 eura.

Uz to je dobio i zaštitnu mjeru zabrane korištenja vozačke dozvole za upravljane vozilima "B" kategorije u trajanju od tri mjeseca.