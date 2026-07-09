Čeh divljačkom vožnjom zapanjio policiju na A1: Izmjerili su nestvarnu brzinu

POLICIJA GA UHITILA /
Vozio 205 km/h na A3, a tek je onda uslijedio šok: Pazite što su otkrili o njemu
U prijevodu, vozio tri puta brže nego što je dopušteno
Prometni policajci Postaje Perušić u srijedu su na autocesti A1 zaustavili 32-godišnjeg državljanina Češke koji je divljao brzinom od čak 245 km/h!
Policija ga je zatekla u automobilu čeških oznaka na području Gospića, dok je vozio u smjeru juga, i to na mjestu gdje je brzina znakom ograničena na 80 km/h.
U prijevodu, vozio tri puta brže nego što je dopušteno.
Za ludu vožnju dobio je po džepu - uručen mu je obavezni prekršajni nalog koji iznosi 1990 eura.
Uz to je dobio i zaštitnu mjeru zabrane korištenja vozačke dozvole za upravljane vozilima "B" kategorije u trajanju od tri mjeseca.