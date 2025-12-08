FREEMAIL
ŠOK U LICI /

Divljačka vožnja na A1, mladić jurio 250 km/h! Policija otkrila kakva ga kazna čeka

Divljačka vožnja na A1, mladić jurio 250 km/h! Policija otkrila kakva ga kazna čeka
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija

'Preveliko samopouzdanje u vlastite vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila u trenu može dovesti do tragedije, obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život', upozorava policija

8.12.2025.
9:50
Erik Sečić
Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija
Lička policija u nedjelju je kaznila mladog Zadranina (21) koji je autocestom vozio nestvarnih 250 kilometara na sat.

Policajci Postaje prometne Perušić zaustavili su ga na autocesti A-1 u smjeru juga kod odmorišta Zir. Na tom mjestu brzina je ograničena na 130 km/h.

Dobio kaznu 

Nakon što je uređaj za mjerenje brzine potvrdio da je vozio 250 na sat, vozač je dobio obavezni prekršajni nalog, ali i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od jednog mjeseca.

"Preveliko samopouzdanje u vlastite vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila u trenu može dovesti do tragedije, obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život", upozorava policija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždinska policija najavila pojačani nadzor svih sudionika u prometu

LikaAutocestaVožnjaPolicija
